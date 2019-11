Divlje svinje im pošmrkale sav kokain: Narko banda naivno zakopala bijeli prah u šumi, a onda ostala bez svega

Dugačak je popis onih koji s prijezirom gledaju na divlje svinje: od zemljoradnika, farmera ili vinogradara kojima uništavaju plodove njihovog rada pa preko vozača automobila kojima se nađu pod kotačima vozila. No divlje svinje sad su se zamjerile još jednoj skupini, a to su dileri droge.

Naime, jedna kriminalna organizacija iz Toskane ostala je bez kokaina u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura, nakon što je krdo divljih svinja doslovno iskopalo i pojelo bijeli prah.

Trojica Albanaca i jedan Talijan ostali su bez svoje “robe”, koju su zakopali u šumi, nakon što su divlje svinje namirisale pakete koji su bili zakopani u zemlji. Policija je priskluškivala njihove telefonske razgovore te tako načula kako se jedan od dilera žali na veliki gubitak. Kazao je svojim suradnicima kako je kokain bio skriven u staklenkama i vrećicama zakopanima u šumi, a onda su došle divlje svinje koje su im pomrsile račune, poderale vodootporne pakete i pošmrkale skupi bijeli prah.

Dvojica dilera dobila su kućni pritvor, dok su ostala dvojica završila u zatvoru.

Kada se radi o divljim svinjama, točnije, o utjecaju kokaina na njih, nažalost nije bilo nikakve riječi, pošto prilikom pretrage terena nisu uočene.

Oko dva milijuna divljih svinja luta Italijom, a njihov je broj dvostruko veći nego što je bio 2015. godine. Udruge farmera tvrde da vlada nikada nije poduzela mjere kako bi kontrolirala njihovo razmnožavanje.

Wild boar sniff out and destroy €20K cocaine stash in Tuscan forest https://t.co/ENK1k1VG21 #italy #singapore #news pic.twitter.com/RfIUgUMCKu

— Italian Association of Singapore (@italiasingapore) November 13, 2019