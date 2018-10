Direktori, ministri i strateški partneri te medijske kuće otkazuju dolazak na summit u Rijad

Autor: Hina

Nešto više od dva tjedna nakon nestanka saudijskog novinara Jamala Khashoggija, broj tvrtki koje otkazuju sudjelovanje na velikoj konferenciji o investicijama sljedećeg tjedna u Rijadu sve je veći, čak i po cijenu rizika da ugroze svoje poslovanje sa Saudijskom Arabijom, a dolazak otkazuju i ministri nekih zemalja, javljaju u četvrtak agencije.

Konferencija naziva “Future Investment Initiative” zakazana je za 23. do 25. listopada i trebala bi poslužiti kao izlog gospodarskih reformi koje je pokrenuo prijestolonasljednik Mohamed bin Salman koji slovi za osobu koja čvrsto drži vlast u svojim rukama.

No uspjeh konferencije sada je, nakon nestanka novinara koji je radio za The Washington Post i za kojeg turski dužnosnici tvrde da je 2. listopada ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu, doveden u pitanje.

Kako javlja AFP, na konferenciju neće doći Christine Lagarde, direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a sudjelovanje je upravo otkazao i francuski ministar financija Bruno Le Maire.

“Ne, neću sljedeći tjedan ići u Rijad”, kazao je Le Maire.

Nizozemski ministar financija Wopka Hoekstra također je odustao od dolaska na konferenciju, a njegova vlada otkazala je i trgovinsku misiju koja je trebala putovati u Saudijsku Arabiju idućeg mjeseca.

U Rijad neće doći niti strateški partneri investicijske konferencije, uključujući generalnog direktora HSBC-a Johna Flinta, generalnog direktora Credit Suissea Tidjana Thiama i generalnog direktora MasterCarda Ajaya Bangu. Od strateških partnera, dolazak na konferenciju nije jedino otkazao Joe Kaeser, vlasnik Siemensa.

Konferenciju će bojkotirati i čelnici kompanija poput Societe Generale, Londonske burze, JPMogan Chase, Paribasa, Blackstonea i BlackRocka. No, to ne znači da će obustaviti poslovanje sa saudijskom kraljevinom.

Larry Fink, šef BlackRocka, otkazao je sudjelovanje na “Future Investment Initiative”, ali njegova tvrtka neće raskinuti poslovne veze sa Saudijskom Arabijom i ako se utvrdi da je Rijad odgovoran za nestanak Khashoggija.

“Poslujemo u više od 80 zemalja. Puno ih je s kojima se ne slažemo u svemu”, kazao je Fink.

Konferenciju neće pratiti ni neke velike medijske kuće jer su otkazale sudjelovanje svojih čelnika i novinara na predviđenom okruglom stolu. Među njima su CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC i The Financial Times.