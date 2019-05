DETALJ KOJI NITKO NIJE ZAPAZIO: Megan i Harry prekršili važno pravilo na prvoj fotki s bebom

Autor: dnevno.hr

Prva fotografija kraljevske bebe oduševila je svjetsku javnost, ali na fotografiji s mališanom dogodilo se nešto što prije nismo imali prilike vidjeti u kraljevskoj tradiciji. Naime, princ Harry u naručju drži sina, dok njegova supruga Megan pozira pored njega. Svojevrsni je to presedan, s obzirom na to da su prije britanske princeze pozirale držeći bebu u naručju, dok bi njihovi odabranici kao potpora stajali pored njih, no ovaj zanimljivi mladi par i prije je rušio tabue i očito se ne drži strogo propisane tradicije i protokola.

https://www.instagram.com/p/BxM0BfhBQNi/?utm_source=ig_embed