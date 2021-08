DAN NEZAVISNOSTI AFGANISTANA OKUPAN KRVLJU: Najmanje dvije osobe ubijene u prosvjedima diljem zemlje, KAOS NE JENJAVA

Autor: Daniel Radman

Situaciju u Afganistanu pratimo iz minute u minutu. Donosimo najnovije informacije o stanju u toj zemlji u kojoj su talibani u nedjelju proglasili završetak rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palačom u Kabulu.

13:40

Društvenim mrežama se širi videozapis kako majke u Afganistanu spašavaju svoje bebe dodajući u prvi red iza ograde koja je zaštićena bodljikavom žicom. Video je nastao na aerodromu u Kabulu. Talibani su, navodno, tukli majke dok su one pokušavale spasiti svoju djecu, prenosi SkyNews.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

Britanski ministar obrane Ben Wallace rekao je da Velika Britanije ne može evakuirati djecu bez roditelja ili pratnje iz Afganistana, referirajući se na snimke djeteta koje ljudi pokušavaju dodati preko zida vojnicima zapadnih zemalja na aerodromu u Kabulu.

“Ne možemo samo tako uzeti maloljetnika”, rekao je nakon što su ga novinari pitali za potresne snimke. Wallace je rekao i da su se britanski vojnici našli u teškoj situaciji zbog očajnih poeteza nekih Afganistanaca koji nastoje pobjeći iz zemlje, piše BBC.

13:30

Tisuće Afganistanaca očajnički pokušavaju napustiti zemlju nakon što su u nedjelju talibani zauzeli glavni grad Kabul i de facto preuzeli vlast u zemlji. Svi oni sada su zaglavili između talibanskih kontrolnih točaka i američkog obruča oko zračne luke u Kabulu. Prema nepotvrđenim izvještajima koji cirkuliraju društvenim mrežama, nekoliko je ljudi ubijeno, dok su američke snage i talibani pokušavali suzbiti, svaki sa svoje strane, očajničku gomilu.









12:00

Talibani su proglasili stvaranje Islamskog emirata Afganistan, četiri dana nakon što su preuzeli Kabul.

Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid na Twitteru je objavio stvaranje nove države – Islamski emirat Afganistan, podijelivši sliku na kojoj je zastava emirata.

Mujahid je, također, poručio da osnivanje Islamskog emirata Afganistan dolazi 102 godine nakon što se Velika Britanija odrekla kontrole nad zemljom.

Zabihullah mujahid has declared Afghanistan as Islamic Emirate of Afghanistan on the occasion of the 102nd anniversary of the country’s independence from British rule #Afghanistan #Talibans #IslamicEmirateOfAfghanistan #IndependenceDay pic.twitter.com/Of35qXq6fq





— 🇵🇰 Black_Mamba (@blackma1331) August 19, 2021

11:00

U Jalalabadu, talibanski borci su pucali na ljude koji su mahali afganistanskim državnim zastavama tokom obilježavanja Dana nezavisnosti, prenosi AlJazeera.

Ranjeni su jedan odrasli muškarac i jedan mladić, koji su prebačeni u bolnicu.

U južnom gradu Khost, talibanski borci uvode policijski sat kako bi spriječili prosvjede lokalnog stanovništva.

Ljudi su također izašli na ulice Kabula, u želji da brane državnu zastavu Republike Afganistan.

10:00

Nekoliko ljudi je ubijeno u pucnjavi i stampedu na skupu povodom Dana nezavisnosti Afganistana gradu Asadabadu na istoku zemlje, javlja Reuters u četvrtak, pozivajući se na iskaze svjedoka Mohammeda Salima. On je rekao da su talibani otvorili vatru na ljude koji su razvili afganistansku zastavu na skupu, no nije jasno jesu li ljudi stradali od pucnjave ili stampeda koji je uslijedio.

AlJazeera prenosi kako su najmanje dvije osobe ubijene, a nasilje je počelo kada je jedna osoba iz grupe okupljenih napala i povrijedila nožem jednog talibanskog borca, nakon čega su talibani počeli pucati.

08:45

Otkako su talibani zauzeli Kabul na aerodromu i njegovoj okolici poginulo je najmanje 12 osoba. Službeni su to podaci koje su predstavile nove vlasti, a kao uzroke pogibije navode ispaljene metke i metež.

08:00

Vrhovni vođa talibana Hibatullah Akhundzada putem službenog profila talibana na Twitteru pozvao je na oslobađanje svih političkih zatvorenika. Poruka je upućena državnim guvernerima koji od sutra moraju pustiti sve političke zatvorenike i predati ih njihovih obiteljima. Talibani su već pustili tisuće zatvorenika iz zatvora diljem zemlje.

07:00

New York Times javlja kako talibani idu doslovno od vrata do prata i prijete ubojstvom i uhićenjem članova obitelji traže ljude koji su bili suardnici SAD-a i NATO-a. Pozivaju se na tajni UN-ov dokument koji navodno govori o tome da talibani ubrzavaju potragu za tim ljudima, navodno imaju popis ljudi koje žele ispitati i kazniti.