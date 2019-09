Dajte mi da vladam, izvući ću zemlju iz slijepe ulice!

Benny Gantz, najveći suparnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na parlamentarnim izborima, u četvrtak je potvrdio kako bi htio biti premijer buduće vlade nacionalnog jedinstva sve kako bi zemlja izišla iz političke slijepe ulice.

Dva dana nakon izbora, preliminirani rezultati pokazuju da Netanyahuova desna stranka Likud ima 31 od 120 mjesta u Knessetu, dok je Gantzova stranka Kahol Lavan (Plavo-bijeli) osvojila 33 zastupnička mjesta.

Kad bi se dvjema strankama pribrojili mandati njihovih mogućih saveznika s desnice i ljevice, uključujući arapske stranke, oba politička tabora raspolagala bi s 56 zastupnika, što je i dalje premalo – za većinu je potreban 61 zastupnik.

No, dvojica čelnika ne slažu se oko uvjeta za formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Netanyahu je pozvao Gantza da odmah počnu razgovore o formiranju vlade, no Gantz želi samo onu kojoj bi on bio na čelu.

“Izraelci žele vladu nacionalnog jedinstva. Ali ja želim formirati vladu kojoj ću ja biti na čelu”, odgovorio mu je Gantz istaknuvši da je Kahol Lavan stranka pobjednica. “U trenutku kad vam se obraćam, raspolažemo s 33 mjesta, dok Netanyahu, iako se nadao, nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje koalicije”, dodao je. Istaknuo je i to kako namjerava formirati široku liberalnu vladu nacionalnog jedinstva.





U međuvremenu je Netanyahu izrazio razočaranje što Gantz odbija njegov poziv za susretom. “Gantz, moja ponuda da se sastanemo još uvijek vrijedi. Javnost to od nas očekuje”, napisao je Netanyahu na Twitteru.

Iako je Netanyahu doživio velik udarac na izborima održanima u utorak, rezultati izbora ne jamče da je njegova era došla kraju. Kao premijer je odradio četiri mandata, a na vlasti je 13 godina, od čega deset u nizu.