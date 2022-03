‘DAJTE JOŠ SANKCIJA MOSKVI!’ Zelenski upozorio: Neke druge zemlje jedva čekaju sličan rat protiv svojih susjeda. Stigao tračak nade za civile u Mariupolju

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 36. dan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je bio u prvom posjetu Kini nakon početka invazije, čini se bez konkretnih rezultata za Rusiju. Bijela kuća navodi da postoji napetost između Vladimira Putina i njegovih generala zbog krivih informacija o stvarnom stanju na ratištu. S tim se slaže i šef Pentagona John Kirby koji kaže da Putin ne shvaća puni razmjer u kojem njegove snage ne postižu ciljeve u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne vjeruje ruskim obećanjima o deeskalaciji borbi, već smatra da se radi o pripremi za nove udare u regiji Donbas. Gradonačelnik Irpina, grada u okolici Kijeva, tvrdi da je Rusija nastavila s bombardiranjem. Unatoč prijetnjama, čini se da je Kremlj ipak dopustio europskim zemljama da plin plaćaju u eurima, tvrdi njemačka vlada. Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je da će Ukrajina i Rusija pregovore nastaviti online 1. travnja. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr

12:40 Velika Britanija: Uveli smo sankcije ‘mesaru Mariupolja’

Velika Britanija je rekla da je uvela dodatne sankcije istaknutim ruskim osobama i vojnim čelnicima, uključujući Sergeja Brileva, propagandista koji je vlasnik informativnog kanala Russia Today (RT).

Drugi Rusi koji se suočavaju s sankcijama uključuju Aleksandra Žarova, izvršnog direktora Gazprom-Media, Alekseja Nikolova, generalnog direktora RT-a i Antona Anisimova, čelnika Sputnik International Broadcastinga. General-pukovnik Mihail Mizincev, nazvan “Mariupoljski mesar”, također je među 14 novih dodataka na popisu sankcija.

Komentirajući sankcije, Liz Truss, ministrica vanjskih poslova je rekla: “Putinov rat protiv Ukrajine temelji se na bujici laži. Britanija je pomogla voditi svijet u razotkrivanju dezinformacija iz Kremlja, a ova najnovija serija sankcija pogađa besramne propagandiste koji izbacuju Putinove lažne vijesti i priče. “Nastavit ćemo s novim sankcijama kako bismo pojačali pritisak na Rusiju i osigurali da Putin izgubi u Ukrajini. Ništa i nitko nije pošteđen”.

12:15 Proruski separatisti tvrde da kontroliraju veliki dio Donbasa

Proruski separatisti u Donbasu u četvrtak su potvrdili da kontroliraju gotovo cijelo područje Luganska i polovicu Donecka, a zauzimanje tog teritorija na istoku Ukrajine Moskva je navela kao prioritet svoje vojne operacije. “Jutros, 31. ožujka, oslobođeno je više od 90 posto teritorija Narodne Republike Lugansk”, objavila je lokalna vlada tog područja čiju je neovisnost Rusija priznala uoči same invazije na Ukrajinu.

Prije ruske ofenzive, separatisti koji su u ratu protiv ukrajinskih snaga od 2014., kontrolirali su približno po trećinu teritorija Donecka i Luganska, tj. 8900 od 26.500 četvornih kilometara Donecka i 8400 od 26.700 četvornih kilometara Luganska. U Donecku je pao u ruke ruskih i proruskih snaga grad Mariupolj koji je tjednima bio u okruženju, tvrde ruske snage.

12:10 Kadirov: 95 posto Mariupolja pod ruskom kontrolom

Ramzan Kadirov, čelnik Čečenija, ruske kavkaske republike, kazao je da je 90 do 95 posto Mariupolja pod ruskom kontrolom. Po njegovim riječima, posljednji ukrajinski branitelji u Mariupolju nalaze se u metalurškoj tvornici Azovstal. Prema ukrajinskih izvorima u Mariupolju se vode žestoke borbe i grad je još pod kontrolom ukrajinskih snaga.

12:00 Zelenski: I drugi bi se mogli ohrabriti, ako Rusija ne bude kažnjena

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je australskom parlamentu u četvrtak da Moskva mora odgovarati za prošla nedjela jer da se reagiralo ranije ne bi se odvijala sadašnja invazija te je upozorio da bi nekažnjavanje Moskve moglo ohrabriti druge zemlje da zarate protiv svojih susjeda. Zelenski je pozvao na nove i strože sankcije kao odgovor na rusku invaziju Ukrajine i sugerirao da su godine neuspjeha u obuzdavanju globalne moći ohrabrile Moskvu.

“Ne zaustavimo li sada Rusiju, ne pozovemo li Rusiju na odgovornost onda će neke druge zemlje u svijetu koje jedva čekaju sličan rat protiv svojih susjeda odlučiti da su takve stvari i njima moguće, rekao je Zelenski u video obraćanju. Australija i njezini saveznici na Zapadu zabrinuti su zbog sve agresivnije retorike Kine u vezi s Tajvanom, čiju neovisnost osporava.

“Sada se odlučuje o sudbini globalne sigurnosti”, rekao je Zelenski. “Nitko ne može pobijediti… nitko ne može spasiti ijedan komadić svijeta od radioaktivnog (uništenja) koje bi se dogodilo ako se koristi nuklearno oružje”, rekao je.

11:20 Snimke razaranja u Mariupolju

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke razmjera uništenja u Mariupolju.

