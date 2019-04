DA VAM SRCE PUKNE: Liječnik otkriva zašto uvijek pregleda Facebook preminulih pacijenata

Autor: S.V.

Louis M. Profesta liječnik je zaposlen na Hitnoj u bolnici St. Vincent u Indianapolisu. Najtežim dijelom svoga posla smatra one trenutke kada roditeljima treba javiti da im je preminulo dijete. Stoga nakon smrti pacijenta, obavezno odlazi na Facebook profil pokojnika, a zašto to čini, objasnio je on sam:

“To me na neki način održava čovjekom. Vidite, ja ću im promijeniti život, vašim roditeljima. Više nikad neće biti isti, više nikad neće biti sretni. Upravo sada, da budem iskren, vi ste samo bezimeno tijelo koje nalikuje hrpi mokrih novina koje smo lupali, u njega zabadali igle, ubacivali cjevčice u očajničkom nastojanju da vas spasimo. Ne znam ništa o vama. Dugujem vašoj mami da zavirim unutar vašeg nekad živućeg svijeta”, kaže ovaj liječnik i dodatno pojašnjava:

“Zato uzimam izblijedjelu fotografiju s vaše vozačke, uzimam svoj pametni telefon, otvaram Facebook i tražim vaše ime. Vjerojatno imamo nekog zajedničkog prijatelja. Poznajem jako puno ljudi. Vidim da nosite istu ogrlicu i naušnice koje su sad na pultu s uzorcima, istu kapu ili jaknu koju smo razrezali škarama, tkaninu natopljenu krvlju. Izgleda da ste je nosili na koncertu grupe U2. Čuo sam da je bio dobar koncert. Vidim vaš osmijeh, kakav bi trebao biti, boju očiju ispunjenih životom, vaš boravak na plaži, puhanje svjećica, Božić kod bake. O, imate maltezera. Vidim kako stojite uz mamu i tatu kraj table s imenom vašeg koledža. Odlično, sada točno znam kako izgledaju dok ću ulaziti u sobu. To mi olakšava, to je jedno pitanje manje koje moram postaviti. U neku ruku, vi ste sretni što to ne morate vidjeti. Tata vrišti vaše ime, mama čupa kosu i baca se na pod kako bi se ondje sklupčala s rukom preko glave, kao da se štiti od nekog nevidljivog udarca. Provjeravam vaš Facebook prije nego što im kažem da ste mrtvi kako bih se podsjetio da govorim o nekome koga vole, o čovjeku ili ženi. Time utišavam glas u mojoj glavi koji sada vrišti na vas i urla: Gade, kako si im to mogao učiniti, ljudima koje bi trebao voljeti”.