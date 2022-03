CYBER RAT PROTIV RUSIJE: Facebook i Twitter blokirani! ‘Svi hakeri svijeta pokušavaju se sada dokazati na ruskom teritoriju’

Autor: L.B.

Dok se u Ukrajini vode bitke između vojnih snaga Rusije i Ukrajine, u online svijetu pojačano je hibridno ratovanje, kao i rat na društvenim mrežama. Cyber rat protiv Rusije komentirao je u emisiji Newsroom N1 televizije IT stručnjak Marko Rakar.

“Na društvenim mrežama postoji apsolutna ukrajinska dominacija. Protustrane gotovo da nije bilo. Cijeli svijet je stao na stranu Ukrajine. Imamo doista jednu ogromnu količinu podataka koji dolaze iz Ukrajine, od građana, ministarstva pa i samog predsjednika koji se ispostavio kao influencer”, kaže Marko Rakar.

Odgovarajući na pitanje koliko se taj val informacija uspio probiti do ruskih građana, Rakar je kazao da Rusija pokušava spriječiti taj proboj, ali da je nemoguće učiniti to u potpunosti.

‘Svi hakeri svijeta se u ovom trenutku pokušavaju dokazati na ruskom teritoriju’

“Ono što znamo je da su Facebook i Twitter ili totalno blokirani ili je do njih jako teško doći. To se radi na način da se na glavnim ulaznim točakma interneta u Rusiji blokira pristup tim servisima. Međutim, jedna zemlja posjeduje desetine, stotine, ako ne i tisuće internetskih linkova i gotovo je nemoguće kontrolirati sve linkove. Jednom kada je informacija ušla u Rusiju ona se distribuira na različite načine. Ako se sjetimo samo primjera Sjeverne Koreje, ljudi tamo razmjenjuju usb stickove”, pojasnio je Rakar.

Napominje da se hakerski napadi planiraju i izvode tjednima i mjesecima unaprijed.

“Za pretpostaviti je da su se ruski hakeri infiltrirali u razne ukrajinske sustave mjesecima prije nego što je do ove invazije došlo. Ukrajina nema kapacitete da odgovori na to. No, vjerojatno svi hakeri svijeta se u ovom trenutku pokušavaju dokazati na ruskom teritoriju”, kazao je Rakar.

‘Komunikacija neće stati’

On je podsjetio na neke od brojnih slučajeva hakiranja ruskih sustava:

“Jučer smo imali informacije da su se na videoreklamama u Moskvi pojavile proukrajinske poruke jer je netko hakirao te digitalne bilboarde. Imali smo informaciju da je jedan od distributera plina jer im je provaljeno u računalni sustav pa su ostali bez plina.”

Komentirao je i uključivanje Elona Muska koji se također priključio pomoći Ukrajini.

“Vidjeli smo tu sliku kamiona s hrpom starlinkovih terminala. Svaki taj terminal se može pretvoriti u ulaznu točku interneta u Ukrajini. To znači da bez obzira na uništenu infrastrukturu, Ukrajinci će uskoro imati brdo tih starlinkovih terminala. Radit će sporo, ali komunikacija neće stati”, pojasnio je Rakar.

“Ruska država počiva na propagandi. Ova situacija danas nije niakva iznimka. Međutim, do sada ste mogli kontrolirati medije, ali danas je to puno teže jer svatko ima mobilni telefon. Internet je dostupan, ljudi koriste aplikacije poput Telegrama, Signala, WhatsAppa i informacije mogu vrlo brzo kolati, kao i dezinformacije. Nadam se da su Ukrajinci svjesni da svaku negativnu informaciju moraju provjeriti”, rekao je.