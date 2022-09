ČVRSTE SPONE BRITANSKE KRALJEVSKE OBITELJI I HRVATSKE: Elizabetin djed je iz Osijeka, desetljećima uživaju u našim delicijama, a preporodili su i hrvatski otok

Između Hrvatske i britanske kraljevske obitelji spone su puno veće i čvršće nego što bi mnogi pomislili. One sežu u daleku prošlost, ali i onu nama bližu.

Tako je njihova povezanost s našom zemljom poznata još od Napoleonovog vremena, kada je otok Vis bio po engleskom vlašću. No, to je samo početak.

Naime, i sama kraljica Elizabeta II Hrvatsku je posjetila 1972. godine, kao i njezini potomci više puta, dok su članovi kraljevske obitelji nerijetko uživali i u hrvatskim specijalitetima i delicijama.





Hrvatske delicije

Tako je poznato i da se više takvih hrvatskih proizvoda našlo i na svadbenoj trpezi princa Harryja i Meghan Markle, ali i na onoj same kraljice Elizabete II.

Naime, na njezinom se vjenčanju 1953. godine pilo vino Iločki traminac čiju su posebnost na engleskom dvoru prepoznali još u 19. stoljeću. Kada je bio u Hrvatskoj, kušao ga je i kraljičin sin Charles i njegova supruga Camilla.

Procjenjuje se da jedna butelja tog vina danas vrijedi oko 7.500 eura, a osim vina i slavonske rakije, pric Charles oduševio se i domaćim hrvatskim medom, za koji su on i Camilla inzistirali da ga sa sobom ponesu kući. Isto je učinio i s Dinarskim sirom.

Kraljičin djed je iz Osijeka

Međutim, jedna od najčvšćih veza kraljice Elizabete s Hrvatskom je porijeklo njezinog pradjeda. Naime, Franz Paul Karl Ludwig Alexander von Teck, rođeni je Osječanin.

Svojom ženidbom za sestričnu tadašnje kraljice Viktorije, četiri godine stariju kraljevnu Mary Adelaide od Cambridgea, dospio je u kraljevsku obitelj iako nije bio baš najpodobnija partija jer je rođen u tzv. morganatskom braku ili ‘ljevorukom braku’. Naime, otac mu je bio plemić, ali majka nije, pa je bio lišen plemićkih privilegija.

Kravata

Nakon Francuza, hrvatski jedinstveni suvenir i ono po čemu smo možda u svijetu i najpoznatiji, kravatu, prihvatili su objeručke i Englezi. No, oni su razvili niz načina na koji se ona veže kravata, a budući da su ju prihvatili i članovi kraljevske obitelji, postoji nekoliko vrsta windsorskih čvorova.









Iako se mislilo da je čvor ime dobio po kralju Edwardu VIII prije abdikacije, zapravo ga je navodno izumio njegov otac George V. Windsor čvor nosi osoblje Royal Air Forcea, ali ga često vežu i druge državne službe, a preneseni su i u kanadske zračne snage. Princ William i Harry ne vole baš kravate, a kad ih i nose, onda najčešće nose jednostavniju varijantu – bržu za vezanje – tzv. Half Windsor.

Hrvatska plemkinja u obitelji Windsor

Iako je danas članica britanske kraljevske obitelji jer je njezin suprug najmlađi sin princa Edwarda, i pra-praunuk kralja Georgea V, te u drugom koljenu bratić aktualne britanske kraljice, princeza Paola Doimi de Lupis Frankopan Šubić Zrinski, ili danas, kako se jednostavnije zove, Paola Windsor udala se za princa Nicholasa Windsora nakon što su se upoznali na dočeku 2000. godine.

No, tko su preci njegove supruge, još nije sasvim jasno, budući je njezina majka Ingrid Detter, Šveđanka koja se još predstavlja i kao Ingrid de Frankopan, odnosno Ingrid Doimi de Lupis Frankopan, a kako tvrdi – plemkinjom je postala udajom za Louisa Doimija de Lupisa, podrijetlom s otoka Visa.









Međutim, povjesničari tvrde da između današnjih Frankopana i poznate hrvatske velikaške obitelji postoji praznina od čak 400-injak godina jer je poznato da je posljednji od njih – Fran Krsto Frankopan dekapitiran 1671. godine u Bečkom Novom Mjestu.

Preporod Visa pod Englezima

Otok je početkom 19. stoljeća procvjetao pod Englezima iako je zapravo formalno bio pod francuskom upravom.

Zahvaljujući trgovačkoj mornarici, pretvorili su otok u trgovačko središte, na kojem trgovalo s robom iz cijelog svijeta. U samo nekoliko godina stanovništvo u gradu Visu se popelo na 12.000 ljudi, što je gotovo tri puta više nego danas

Niknule su utvrde, prodavaonice, ambulante, a položen je i kamen temeljac za tvrđavu “George”, na zapadnom ulazu u višku luku. Danas Fortica, tada je dobila ime po ondašnjem kralju Georgeu III, a nad ulazom je uklesana i engleska zastava. Iznad nje je kamena ploča s natpisom:

“GEORG THE THIRD, BY THE GRACE OF GOD KING OF GREAT BRITAIN AND IRELAND ETC 1813”.

Iste godine počeli su ofenzivu i širenje na južne i pučinske otoke, no dvije godine kasnije, Bečkim ugovorom, vratili su Vis Austriji. No, na njega su se vratili tijekom Drugog svjetskog rata, jer im je ovaj otok bio iznimno važna baza. Na njemu su imali i aerodrom izgrađen i aerodrom.