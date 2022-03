ČUVENI TORANJ ODLAZI U POVIJEST: Ruši se najčudnija zgrada ikad, napuštena je i propada

Futuristički toranj kapsula Nakagin u Tokiju idući će mjesec biti srušen, rekli su njegovi vlasnici nakon dugotrajne borbe za očuvanje te zgrade i njezinih kapsula iz razdoblja svemirske utrke.

Toranj, čija je izgradnja završena 1972., dizajnirao je istaknuti arhitekt Kisho Kurokawa. Simbol je metabolističkog pokreta, koji je nastojao stvoriti održive životne prostore koje bi ljudi mogli ponijeti sa sobom u slučaju selidbe.

Deseci kapsula s velikim okruglim prozorima dizajnirani su tako da ih se može pojedinačno uklanjati i mijenjati, no umjesto toga, napušteni su. Vlasnici namjeravaju izvaditi neke od bijelih četvrtastih kapsula prije nego što započne rušenje zgrade 12. travnja, rekao je u utorak Tatsuyuki Maeda, koji je nekoliko kapsula osobno restaurirao.

Maeda i drugi vlasnici kapsula zalagali su se za opstanak zgrade u skupome tokijskom naselju Shimbashi, koje se već godinama suočava s prijetnjama o preuređenju. Svaka kapsula, zamišljena kao mali dom ili ured, ima površinu od svega 10 kvadratnih metara sa stolom na izvlačenje i satovima iz 70-ih godina.

