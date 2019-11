CIJEPITI SE ILI NE? Putin nema dileme, a još je dobro ‘naribao’ i suradnike koji ne slijede njegov primjer

U tijeku je cijepljenje protiv gripe, a svjedoci smo brojnih javnih istupa pojedinaca koji sve glasnije iznose svoja mišljenja o štetnosti cijepljenja. Bilo kako bilo, cjepiva su jedno od najvećih uspjeha javnog zdravstva u prošlom stoljeću, jer su značajno smanjila obolijevanje i smrtnost od različitih bakterijskih i virusnih bolesti.

I u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama u tijeku je cijepljenje protiv sezonske gripe, a u moru različitih informacija, ljudi se dvoje: cijepiti se ili ne?

Stoga su novinari to pitanje postavili i ruskome predsjedniku. Vladimir Putin jučer je na sastanku sa svojim najbližim suradnicima rekao da je primio cjepivo protiv gripe te je pozvao sve da prate njegov primjer. Putin je pitao prisutne tko od njih je primio cjepivo, a javila su se samo tri njegova suradnika.

“Ako dobijete gripu, to je kao da ste sami sebi pucali u stopalo. Kako drugačije objasniti, mogli ste ste se zaštiti, a niste”, iskritizirao je ostale Putin. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Putin mnogo pažnje posvećuje preventivi kako bi se zaštitio od virusa i bolesti, ali da je i zagovornik zdravog načina života.

