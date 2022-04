‘ČEČENI NE OPRAŠTAJU!’ Grupira se Kadirovljev ‘odred smrti’, stigle riječi koje lede krv u žilama: ‘Naprijed, braćo!’

“Za jednog ranjenog čečenskog borca uništavamo deset banderovskih poslušnika. Ni najmanja ogrebotina naših vojnika ne ostaje bez neizbježne odmazde!”, riječi su koje je čečenski vođa Ramzan Kadirov napisao na Telegramu.

Kadirov je dodao i kako odjel “njegovog dragog brata sultana Rašajeva ‘Hrvač’ odmah izvršava ovu rečenicu.

“Žestoki i neustrašivi kada je u pitanju čast i krv njihove braće, Čečeni nikada ne opraštaju štetu koja im je nanesena”, dodao je on, pa pozvao čečenske vojnike:

“Naprijed, braćo! Razbijte ovu nacionalističku gamad! Iza vas je istina, hrabrost i tisuće braće, spremne da rastrgaju svakog neprijatelja koji se usudi pucati u vašem pravcu”, zaprijetio je on.

Podsjetimo, prije nekoliko je dana Ramzan Kadirov, blizak Vladimiru Putinu, rekao kako smatra da pregovori Rusije i Ukrajine neće donijeti ništa dobro.

“Moje je mišljenje da je potrebno dovršiti ono što smo započeli, a to je uništiti banderite, naciste i šejtane (demoni prema Islamu). Tek tada možemo odlučivati što dalje”, poručio je na kanalu Telegram, prenosi bjeloruski medij Nexta TV.

Čečenski vođa Ramzan Kadirov iznova se oglasio na Telegramu, gdje je poručio ukrajinskim vojnicima u tvornici “Azovstal” u Mariupolju da imaju jedan dan da polože oružje i da se predaju.

“Uvjeren sam da ako krenete pravim putem, kao što smo to učinili u Čečeniji, predsjednik Vladimir Putin može objaviti amnestiju i možete biti amnestirani. Imate jedan dan, a sutradan ćemo vas sve uništiti”, rekao je Kadirov.

Podsjetimo, Kadirov je ranije kazao da je od 90 do 95 posto Mariupolja pod ruskom kontrolom, a prema njegovim riječima, posljednji ukrajinski branitelji u Mariupolju nalaze se u metalurškoj tvornici Azovstal.

Ruska glasila pisala su i da je Ramzan Kadirov stigao u Mariupolj kako bi podigao borbeni duh svojih boraca koji sudjeluju u ruskom napadu na taj veliki lučki grad koji se nalazi na jugoistoku Ukrajine. No, organizacija Anonymous negiraju njegovo sudjelovanje u ratu.

“Čečenski vođa Kadirov očajnički želi da ljudi misle kako on ratuje u Ukrajini. Prvo, lagao je da se nalazi u Kijevu jer je viđen u Čečeniji. Sada kaže da je u Mariupolju te je objavio ovu fotografiju, a ne shvaća da u Ukrajini nema benzinskih crpki Rosneft”, napisali su.

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx









— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 29, 2022