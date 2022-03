BUKTI BLIZU ČERNOBILA: Veliki požar u blizini nuklearke, Ukrajina poslala upozorenje

Povjerenica za ljudska prava Vrhovne Rade Ljudmila Denisova izjavila je da je požar u blizini nuklearne elektrane Černobil zahvatio više od 10.000 hektara šuma.

Kako je rekla, zabilježen je 31 požar što dovodi do povećanja razine radioaktivnog onečišćenja zraka i apelirala na Međunarodnu atomsku agenciju da što prije pošalje eksperte i protupožarnu opremu u Ukrajinu da spriječe ‘nepopravljive posljedice za Ukrajinu i cijeli svijet’.

“Kao rezultat izgaranja, u atmosferu se ispuštaju radionuklidi koje vjetar prenosi na znatne udaljenosti”, istaknula je.

O požaru je obaviješten i ukrajinski parlament, navodeći da radionuklidi koji se ispuštaju u atmosferu mogu doći do Bjelorusije, ali i drugih europskih zemalja.

“Zbog vjetrovitog i suhog vremena pojačat će se intenzitet i površina požara, što će dovesti do požara većih razmjera, s kojima se teško boriti i u vrijeme mira. Plamen može zahvatiti skladišta istrošenog nuklearnog goriva i skladišta nuklearnog otpada u černobilskoj zoni”, upozorava ukrajinski parlament.

☢️ WARNING

More than 10,000 hectares of forest are burning in the #Chornobyl zone. As a result of combustion, radionuclides released into the atmosphere and transported by wind over long distances threaten radiation to #Ukraine, Belarus, and European countries.

👇

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 27, 2022