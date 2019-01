BRUTALNO UBOJSTVO: Ubio trogodišnju kćer jer nije mogao dobiti skrbništvo!?

Asistent na fakultetu Sveučilišta na Floridi Ayhan Aytes ubio je svoju trogodišnju kćer i zatim presudio sebi i sve to usred borbe za skrbništvo nad kćeri, ostavio je i oporuku u kojoj je objasnio svoj čin.

Oporuka je nađena 10. prosinca u njihovu domu na Floridi kao i njihova mrtva tijela, napisana na 6 stranica. Djevojčica je ležala mrtva u svojem krevetiću, a su oca pronašli obješenog na terasi, piše Daily Mail.

Nakon rastave roditelja dogovoreno je njihovo zajedničko skrbništvo nad djetetom, no odnosi nisu bili baš idealni. Majka se pribojavala kako će muž djevojčicu odvesti u rodu Tursku, a već je nekoliko puta propustio na dogovorene termine djevojčicu odvesi majci.

Majka Friedman se na sudu požalila da je Aytes sve lošijeg mentalnog zdravlja te da su njegove reakcije i ponašanje sve više nepredvidljive. Aytes je na to odgovorio kako sumnja da je ljubavnik njegove bivše žene neprimjereno dodirivao djevojčicu. Friedman je njegove optužbe odbacila kao neutemeljene i zatražila da hitno vidi kćer. Friedman i Aytes zadnji su put razgovarali 6. prosinca. Nako što joj se više nije javljao pozvala je policiju, a oni su došavši u kuću otkrili dva mrtva tijela.

Temple Terrace murder suicide: USF media professor- Ayhan Aytes murders toddler daughter then self following custody battle with estranged wife- Laurel Friedman. How the system failed to protect a child. https://t.co/ZjUxFEPJWT

