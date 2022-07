BRUTALNO PONIZIO ‘ŽENE ZA UTJEHU’! Ubijeni japanski premijer sablaznio hladnoćom: Seksualne robinje nazvao prostitutkama u vojnim bordelima

“Bio je pravi prijatelj i neustrašivi branitelj multilateralnog poretka i demokratskih vrijednosti”, birane su riječi kojima je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel opisao danas ubijenog bivšeg japanskog premijera Shinzu Abu. I Michel nije jedini. Mnogi svjetski lideri opraštaju se od Japanca koji je upucan s dva metka tijekom govora na predizbornom skupu u gradu Nara blizu Osake. Bitku za život jedan od najmoćnijih poslijeratnih čelnika zemlje nakon nekoliko sati izgubio je u bolnici, a svjetski se mediji prisjećaju njegovih nacionalnih i međunarodnih uspjeha.

Abe je svakako bio dugogodišnja ‘pojava’ u japanskom političkom životu. Prvi put je za premijera izabran 2006. godine, no s pozicije je odstupio već iduće godine. Iako je isprva govorio da napušta dužnost zbog političkih razloga, kasnije je priznao da pati od poprilično nezgodne kronične bolesti, točnije ulceroznog kolitisa. No ponovno je postao premijerom 2012. i na poziciji najviše političke dužnosti u zemlji se zadržao sve do 2020. kada se opet povukao radi bolesti.

Unatoč tome, Abe se upisao u povijest Japana kao najdugovječniji premijer, a politika je obilježila i živote njegovih predaka. Njegov otac Shintaru Abe, koji je služio kao glavni tajnik kabineta, što se često smatra drugom najmoćnijom pozicijom u zemlji, dok mu je djed Nobusuke Kishi upamćen kao “ekonomski kralj” Kine i Mandžukuoa, japanske marionetske države u sjevernoj Kini uoči Drugog svjetskog rata. Nakon što je Japan napao SAD, radio je kao zamjenik ministra za streljivo u kabinetu premijera Hideki Tōjō, koji je kasnije pogubljen kao ratni zločinac.





Uvrijedio žrtve rata

Na kraju rata američke su ga snage strpale u zatvor Sugamo i etiketirale kao zločinca “Klase A”. Kasnije je pušten, a njegova je sudbina snažno je utjecala na Shinza Abea, koji je u svojoj knjizi “Prema prekrasnoj zemlji” napisao: “Neki su ljudi znali isticati mog djeda kao ‘osumnjičenika za ratne zločince klase A’ prema čemu sam osjećao snažnu odbojnost. Možda sam se zbog tog iskustva emocionalno vezao za konzervativizam. Djed Kishi se vratio u politiku i 1955. pomogao u osnivanju Liberalno-demokratske stranke (LDP), a kasnije je, od 1957. do 1960., bio premijer Japana od 1957. do 1960. godine.

Inače, Abe je nastojao transformirati naciju u asertivniju i međunarodno angažiraniju silu, kao i revitalizirati stagnirajuću japansku ekonomiju, koja je izgubila poziciju najveće u Aziji između njegova dva mandata, no karijeru su mu okaljali i skandali, a jedan posebice.

Naime, odnosi između Japana i Južne Koreje godinama su narušeni zbog percepcije tzv. “žena za utjehu”, vrlo tužne priče iz Drugog svjetskog rata. Tada je na tisuće žena oteto iz svojih domova u Koreji i Kini te na Filipinima, Indoneziji i Tajvanu kako bi japanskim vojnicima na “mjestima za utjehu” služile su kao seksualne robinje. Prema procjenama Japanaca bilo je oko 30.000, po kineskim izračunima čak oko 400.000, dok su Korejci tvrdili da ih je bilo oko 200.000. Međunarodne organizacije za istraživanje japanskih ratnih zločina prihvatile su kao najrealniju brojku od 200.000 djevojčica, djevojaka i žena koje su bile seksualno izrabljivane i mučene u japanskim vojnim logorima. Trećina je skončala živote u vojnim bordelima, mnogo ih je počinilo samoubojstvo, a tek rijetke su, unatoč velikoj sramoti koju su osjećale, odlučile progovoriti o danima užasa.

Stravičnu izjavu osudila međunarodna zajednica

No, konzervativni japanski akademici i političari godinama su tvrdili da to nisu bile robinje, već da je riječ o profesionalnim prostitutkama koje su bile plaćene za svoje usluge, a Japan je odbio platiti odštetu većini žrtava. Abe je nekoć bio jedan od njih te je 2007. godine izazvao oštre međunarodne reakcije tvrdnjama kako ne postoje nikakvi dokazi o tome da su te nesretnice bile prisiljene na rad u bordelima vojske, i to često na prvoj crti bojišnice.

Mjesec dana kasnije ipak se ispričao, a tek je 2015. godine sklopljen konačan dogovor o rješavanju pitanja “žena za utjehu”, tj. Japan je pristao uplatiti više od osam milijuna američkih dolara južnokorejskom fondu za žrtve. Abe tada je tada izrazio iskrene isprike i grizodušje zbog svih onih žena koje su iskusile patnje i neizlječive psihološke i tjelesne ozljede. Osim toga japanski premijer se godinu kasnije odbio ispričati za napad na Pearl Harbor, no ipak je izrazio “iskrenu sućut” žrtvama iznenadnog japanskog napada.

Hoće li žaljenje zbog ubojstva ove osebujne ličnosti izraziti njegov atentator Tetsuya Yamagami tek ćemo vidjeti. Ovaj 41-godišnji muškarac za kojeg se sumnja da je izveo napad policiji je kao razlog napada naveo da nije zadovoljan Abeom i da ga je želio ubiti…