BRAZILSKOME PREDSJEDNIKU PREKIPJELO: ‘Stranci, dosta, prestanite se miješati u našu neovisnost!’

Brazilska vlada nema dovoljno sredstava za borbu protiv požara koji haraju u amazonskoj prašumi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres na Twitteru su izrazili zabrinutost zbog požara koji su dosegli rekordan broj ove godine, uništili široke pojase šume koji se smatraju vitalnim bedemom protiv globalnog zatopljenja.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.

The Amazon must be protected.

— António Guterres (@antonioguterres) 22 August 2019