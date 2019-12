Boris Johnson jutro nakon izborne pobjede: ‘Stali smo na kraj prijetnji referendumom i više nema možda, napuštamo Europsku uniju!’

Iako su ankete previđale tijesnu i neizvjesnu izbornu utrku na izvanrednim izborima u Velikoj Britaniji, vladajući konzervativci ostvarili su dominantnu pobjedu i imat će uvjerljivu većinu u novom sazivu britanskog parlamenta.

To će aktualnom i budućem premijeru Borisu Johnsonu omugućiti provođenje odluke o Brexitu 31. siječnja kad bi Velika Britanija konačno trebala izaći iz Europske unije.

Rano ujutro konferenciju je održao novi stari premijer Boris Johnson, a kazao je kako Ujedinjeno Kraljevstvo sada definitivno napušta Europsku uniju.

“Ovime ćemo stati na kraj svim prijetnjama o drugom referendumu. Imam poruku za sve koji su glasali za konzervativce. Možda su nam neki samo posudili glas jer se ne smatraju ‘torijevcima’. Možda je vaša ruka drhtala prilikom zaokruživanja i ako je tako, zahvalan sam što ste nam dali povjerenje. Više nema možda, napuštamo Europsku uniju i preuzimamo kontrolu nad granicama, imigracijama i novcem...“, rekao je Johnson.

Johnson je istaknuo kako je njegova misija voditi “narodnu vladu” i opravdati “sveto povjerenje” koje mu je dano.

“Ljudi žele promjenu. Ne smijemo ih iznevjeriti”, rekao je. Projekcije sugeriraju da će konzervativci osvojiti 368 mandata, 50 više nego na izborima prije dvije godine. Britanski parlament ima 650 zastupnika. Laburistima bi trebao pripasti 191 mandat, što je gubitak od 71 mandata u odnosu na 2017. godinu.

Čelnik oporebenih Laburista Jeremy Corbin razočaran je rezultatima izbora te je spreman preuzeti odgovornost za neuspjeh. Ovo je ujedno i najlošiji izborni rezultat laburista još od daleke 1935. godine.

