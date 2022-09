BOMBAŠ SAMOUBOJICA RAZNIO SE PRED RUSKOM AMBASADOM: Detonirao je bombu pred samim ulazom, broj poginulih mogao bi biti veći od 20

Bombaš samoubojica detonirao je bombu koju je imao na sebi ispred ruske ambasade u Kabulu.

Prema prvim informacijama, dva državljanina Rusije, diplomat i jedan pripadnik osiguranja su ozlijeđeni u napadu.

Lokalna policija je priopćila da se bombaš samoubojica detonirao na ulazu u Ambasadu Rusije u Kabulu. Lokalni stanovnici su prijavili da se veliki broj vozila hitne službe uputio na mjesto događaja.

Pojedini afganistanski mediji javljaju da bi broj poginulih u napadu mogao biti i veći od 20.

Rusija je jedna od rijetkih država koja je zadržala ambasadu u Kabulu nakon što su Talibani preuzeli vlast u kolovozu prošle godine.

Iako Moskva službeno ne priznaje talibansku vladu u Afganistanu, vodila je službene pregovore o međusobnoj suradnji u trgovini i snabdijevanju Afganistana energentima.

Suicide explosion at Darul Aman road outside the Russian embassy in Kabul. As per initial unconfirmed reports, Russian diplomats and Afghans are among those killed and wounded. #Afghanistan https://t.co/AWxBxRSfT5

