‘BOMBARDIRAJU NAS 24 SATA DNEVNO’ Ukrajina: Evakuirano 13 tisuća civila. Zelenski: ’79-ero djece poginulo u ruskim napadima’

Danas je 17. dan ruske invazije na Ukrajinu. Sirene za zračni napad oglasile su se u Kijevu u ranim jutarnjim satima, a bilo je izvješća o jakom granatiranju. Stotine tisuća civila i dalje su zarobljene i pod vatrom u ukrajinskim gradovima, ali situacija u Mariupolju je posebno teška. Ukrajina strahuje da bi Bjelorusija mogla pokrenuti invaziju na Ukrajinu. Europska unija danas uvodi novi, četvrti paket sankcija Rusiji te će ukinuti važne pogodnosti koje Rusija uživa kao članica WTO-a. Pregovori zasad nisu urodili plodom, iz dana u dan sve je više mrtvih, a broj izbjeglica popeo se na 2,5 milijuna. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

22:50 Satelitske snimke pokazuju Mariupolj u plamenu, uništene četvrti

Satelitske snimke od subote ujutro pokazuju požare, srušene zgrade i goleme štete nanesene civilnoj infrastrukturi i stambenim objektima u Mariupolju na jugu Ukrajine, objavila je privatna američka tvrtka Maxar. Vatre su vidljive u zapadnom sektoru crnomorskoe luke Mariupolj, a deseci visokih stambenih zgrada teško su oštećeni navodi Maxar TTechnologies. Reuters nije mogao provjeriti te snimke, dodaje novinska agencija.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u subotu da je Mariupolj opkoljen ruskim snagama koje su izvele invaziju na njegov zemlju, no taj lučki grad koji je prije rata imao oko 400.000 stanovnika još je pod ukrajinskim nadzorom. U petak je gradsko vijeće Mariupolja objavilo da su najmanje 1582 civila ubijena su gradu u ruskom granatiranju i dvanaestodnevnoj blokadi.

Stanovništvo je danima pod artiljerijskom paljbom, bez struje, pitke vode, hrane i lijekova. Više su puta propali pokušaji za postizanje dogovora o lokaliziranom prekidu vatre i omogućavanju slobodnog prolaza za civile. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenskij okrivio je rusko granatiranje za neuspješne pokušaje evakuacije iz Mariupolja. Kazao je da pokušaji da se u grad pošalju hrana, voda i lijekovi nisu uspjeli kada su ruski tenkovi napali humanitarni koridor, ali i poručio da će konvoje pokušavati slati svaki dan. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je granatirana i džamija u Mariupolju u kojoj se sklonilo više od 80 ljudi, ne navodeći je li netko ubijen ili ranjen.

22:30 13.000 Ukrajinaca evakuirano humanitarnim koridorima u subotu

Oko 13.000 Ukrajinaca evakuirano je u subotu humanitarnim koridorima, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera – gotovo dvostruko više od broja onih koji su uspjeli otići u petak. Iryna Vereshchuk je u online poruci rekla da nitko nije uspio napustiti opkoljeni grad Mariupolj, okrivljujući za to opstrukciju ruskih snaga. Moskva je ranije optužila ukrajinske snage da su tamo namjerno zarobile ljude.

22:00 Tisuće u Firenci slušale Zelenskog: 79-ero djece poginulo u ruskim napadima

Tisuće ljudi sudjelovale su u subotu u talijanskom gradu Firenci na skupu potpore Ukrajini suočenoj s ruskom invazijom, video vezom obratio im se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a prosvjedi su se održali i diljem Francuske. Mnogi sudionici skupa nosili su ukrajinske i zastave u duginim bojama ispred Bazilike svetog Križa. U govoru koji se prenosio u desetcima europskih gradova u znak potpore Ukrajini, Zelenski je rekao da je 79-ero djece poginulo u ruskim napadima od početka invazije, napomenuvši da Europa to ne smije “zaboraviti”. Zatražio je uvođenje zone zabrane letenja nad Ukrajinom i nove, još oštrije sankcije Rusiji.

U govoru koji se prenosio na golemom zaslonu, Zelenski je rekao okupljenima da je njegova zemlja izložena bombardiranju “24 sata u danu”, a bombe padaju na škole, bolnice, stambene četvrti, “čak i na crkve i trgove kao što je vaš”. Skup je organizirao gradonačelnik Firence, Dario Nardella, koji je ujedno predsjednik mreže Eurocities koja okuplja više od 200 gradova u 38 zemalja. U Francuskoj su se stotine ljudi okupile u subotu u Parizu i u drugim većim gradovima, poput Lillea i Rennesa, kako bi pružili potporu Ukrajini i osudili rusku invaziju.

79 children have been killed and more than 100 injured during the war in Ukraine. Every death and injury will be documented, investigated by juvenile prosecutors and we will do our best to bring to justice each war criminal. Document #RussianWarCrimes via https://t.co/FJySumUDbz pic.twitter.com/0lkuDutS6y

21:30 Rusija krivi Ukrajinu za fijasko s humanitarnim koridorima

Ruska novinska agencija Interfax citirala je ministarstvo obrane zemlje kako je Ukrajina “još jednom odbila otvoriti humanitarne koridore Rusiji”. Također, ministarstvo je kazalo ruskoj novinskoj agenciji RIA da se humanitarna situacija u Ukrajini nastavlja srozavati i da je u “nekim gradovima dosegla katastrofalne razmjere”.

21:00 2,5 milijuna Ukrajinaca izbjeglo, 200 tisuća se vratilo

Dok je 2,5 milijuna Ukrajinaca sada pobjeglo iz svoje domovine i postali izbjeglice, državna granična služba izvještava da se vraćaju i stotine tisuća – mnogi da se bore za svoju zemlju. Kako javlja NEXTA, oko 220 tisuća Ukrajinaca vratilo se u zemlju od početka rata.

About 220,000 Ukrainians have returned to #Ukraine since the beginning of the war

According to the State Border Guard Service, more than 18,000 people have arrived in the last 24 hours. “Most of them are men who plan to defend the future of their country,” the agency added.

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022