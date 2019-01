BIVŠI PREMIJER POZIVA NA NOVI REFERENDUM: ‘Mislim da bi on zaključio stvar’

Autor: Hina

Bivši britanski premijer Tony Blair u četvrtak je rekao da bi Velika Britanija trebala održati drugi referendum kako bi “zaključila” kaotični proces brexita i vjeruje da su izgledi za održavanje takvog izjašnjavanja veći od 50 posto.

Ostalo je samo nešto više od devet tjedana do službenog izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no još ne postoji prihvaćeni dogovor o uvjetima razvoda i budućim odnosima. Britanski parlament prošli je tjedan s 432 glasova “protiv” i 202 “za” odbacio sporazum koji je premijerka Theresa May postigla s Bruxellesom.

“Mislim da bi još jedan referendum zaključio stvar. Ljudi poput mene prihvatit će ako birači ponovno izaberu izlazak, da je to to”, kazao Tony Blair je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu taj bivši čelnik laburista koji se protivi izlasku iz EU-a.

“Mislim da bi izlaskom bez ponovnog dobivanja mišljenja naroda, s ovim neredom i u ovim uvjetima, nastao još veći razdor”, rekao je Blair.

Britanski zastupnici se od odbijanja sporazuma premijerke ne uspijevaju ujediniti iza bilo kakve druge opcije i duboko su podijeljeni pa neki žele drugi referendum koji bi razbio zastoj u parlamentu.

Blair, premijer između 1997. do 2007., smatra da Britanija ne može napustiti EU ako ne zna kamo ide. Ako to znači da se treba odgoditi izlazak 29. ožujka, onda bi London to trebao učiniti, dodao je.

“Ideja da se možemo stropoštati iz EU-a bez sporazuma, mislim da je to potpuno neodgovorno i siguran sam da parlament to neće dopustiti”, rekao je.

Na referendumu u lipnju 2016. izlazak iz EU-a podržalo je oko 52 posto Britanaca, odnosno 17,4 milijuna stanovnika, a njih 48 posto, odnosno 16,1 milijuna stanovnika, bilo je za ostanak. Za izlazak su glasovale Engleska (53,4 posto) i Wales (52,5 posto), a usprotivile su se Sjeverna Irska (55,8 posto) i Škotska (62 posto).