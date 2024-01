Bivši hrvatski ministar se obrušio na taktiku Europe: ‘Ispadamo nemoćni poraziti Rusiju’

Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, kazao je u utorak kako odnos Europske unije prema Ukrajini nikad nije smio biti na taj način vazaliziran, da je Unija trebala biti proaktivnija i pronalaziti rješenja, te da unutar EU-a nema sloge kako nastaviti financirati Ukrajinu.

Bivši ministar navodi kako se na terenu vidi da Ukrajina ima manjak vojnika, a da sankcije Rusiji nisu mogle uroditi plodom.

“Rusija ima energente koji su potrebni EU-u i sada te energente prodaje drugim zemljama. Te sankcije nisu mogle Rusiji nanijeti štetu i to se moglo predvidjeti. Mogli smo Ukrajinu odmah u startu bolje naoružati. Nije to priznanje ruske agresije, ali radi se o tome da ispadamo nemoćni poraziti Rusiju. Nismo vjerodostojni”, navodi Kovač za N1 i objašnjava: ‘Drugačije smo razgovarali prije godinu dana i sad. Koncept koji smo imali prije godinu ili dvije više nije isti. No, Ukrajina je unatoč svemu obranila većinu svog teritorija’.

Poruka za Dodika: ‘Svijet neće dopustiti odcjepljenje’

Inače, Kovač se u razgovoru osvrnuo i na prelet američkih F-16 iznad Republike Srpske čime je, napominje, Milorad Dodik dobio jasnu poruku.

“Amerikanci neće ići rušiti Republiku Srpsku jer je to Dayton, no sve što bi dovelo u pitanje ustroj i odvajanje ne dolazi u obzir. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za odcjepljenje, ja prihvaćam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti. Aktivirat će se Amerikanci i međunarodne snage. To će se silom zaustaviti. Vladimir Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predaleko i imaju neke svoje brige. Prioritet su im Arktik i fosilna goriva na Arktiku”, navodi Kovač.

Bivši ministar napominje kako bi u slučaju separacije međunarodna zajednica reagirala vrlo oštro, a to je i u interesu Hrvatske. “Hrvatska bi trebala biti najveći zagovaratelj oštrog djelovanja jer bi bio ugrožen vitalni nacionalni interes. Imamo obvezu štititi neovisnost BiH”, rekao je Kovač.

Dodik ne odustaje: ‘Crvena linija se rastegla’

Podsjetimo, prilikom još jednog obilježavanja Dana Republike Srpske političke tenzije podignute su na najveću razinu. I to ne samo unutar Bosne i Hercegovine. S velikom pažnjom su oči regije, ali i međunarodne zajednice uprte u Banja Luku jer Milorad Dodik ne odustaje.









Naime, on je najavio dalju radikalizaciju krize u BiH, rekavši da će parlament RS svakako do konca siječnja usvojiti zakon po kojem će taj entitet samostalno provoditi izbore bez obzira na ovlasti Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP), a ponovo je prijetio blokadom države u slučaju da visoki predstavnik Christian Schmidt nametne zakon o statusu državne imovine. Stječe se dojam da regija poznata kao ‘bure baruta’ kuha. Hoće li zbog svega toga ponovno doći do napetosti na zapadnom Balkanu i mogućih sukoba?

“Nije prvi put da obilježavaju taj dan, ne vidim zašto bi se trebalo dogoditi nešto što bi dovelo do još većih napetosti. Činjenica je da oni ne odustaju od obilježavanja, a dobro znamo što taj datum znači. Tako je, kako je. Mislim da je je jedina opasnost Dodikova retorika koja stvara razinu napetosti. S druge strane, to nije od jučer. Crvena linija se rastegla, no dok Dodik i još neki političari budu birani i ne završe iza rešetaka, stvari će ostati kakve jesu”, rekao je, među ostalim, vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić ranije za Dnevno.hr.