BIVŠI AMERIČKI PREDSJEDNIK IMA COVID: Otkrio kako se osjeća nakon pozitivnog testa

Bivši američki predsjednik Barack Obama potvrdio je u nedjelju da je bio pozitivan na testu na covid-19, te dodao da se osjeća dobro osim što ga grebe grlo.

Grebe me grlo nekoliko dana, ali inače se osjećam dobro, napisao je Obama na Twitteru.

“Michelle i ja smo zahvalni što smo se cijepili i pojačali imunitet, a ona je na testu bila negativna”, rekao je.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022