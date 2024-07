Bivša ukrajinska zastupnica u teškom stanju nakon pucnjave, Zelenski poručio: ‘Moraju odgovarati’

U Lavovu je došlo do pucnjave na bivšu ukrajinsku zastupnicu i lingvistkinju krajnje desnice, Irynu Farion, prema informacijama koje su objavili ukrajinski dužnosnici. Prema izvješću ukrajinske nacionalne policije, 60-godišnja Farion zadobila je prostrjelnu ranu glave i hitno je hospitalizirana. Njezino zdravstveno stanje opisano je kao “izuzetno ozbiljno,” potvrdili su tužitelji.

Iako policija nije odmah otkrila identitet žrtve, guverner Lavovske oblasti Maksym Kozytskyi potvrdio je na društvenim mrežama da je riječ o Iryni Farion. Policija trenutno radi na identifikaciji i pronalasku počinitelja.

Predsjednik Volodimir Zelenski obaviješten je o incidentu od strane ministra unutarnjih poslova i šefa Službe sigurnosti Ukrajine (SBU), prema izvješću The Kyiv Independent.

Iryna Farion was shot in the temple outside her home in Lviv, Ukraine, and is now in critical condition at a hospital.#Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar #BREAKING pic.twitter.com/Y8G3FRK18W

— Target Reporter (@Target_Reporter) July 19, 2024