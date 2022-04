BITKA ZA LUČKI GRAD JE GOTOVA? Rusi tvrde: ‘Očistili smo cijelo urbano područje Mariupolja od ukrajinskih snaga’

Ruska invazija na Ukrajina ušla je u 52. dan. Putin je upozorio da će Europa snositi “bolne posljedice” ako zabrani rusku naftu i plin. Zelenski je upozorio svijet da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje. Ukrajinske vlasti tvrde da su oko Kijeva pronašli više od 900 tijela civila. Rusija je ponovno zaprijetila Finskoj i Švedskoj koje razmatraju pristupanje NATO-u, a zatim je zaprijetila i SAD-u “nepredvidivim posljedicama” ako nastavi slati oružje Ukrajini. Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Rusi su naknadno objavili da su pogodili 13 vojnih meta, uključujući tvornicu oružja kod Kijeva.

Ključne događaje ruske invazije na Ukrajinu pratimo u ovom tekstu.

20.30 Rusi tvrde da su ‘očistili’ Mariupolj

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je očistilo cijelo urbano područje Mariupolja od ukrajinskih snaga i blokiralo nekoliko boraca u čeličani Azovstal, izvijestila je novinska agencija RIA.

Glasnogovornik Ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je da su ukrajinske snage u opkoljenom lučkom gradu izgubile

više od 4000 ljudi, dodala je RIA.

19:50 Prve snimke mornara s Moskve

Rusko ministarstvo obrane objavilo je slike na kojima se vidi posada krstarice Moskva, što je prvi put da su mornari s broda viđeni otkako je potonuo.

Velika skupina mornara vidi se na paradi u krimskom lučkom gradu Sevastopolju, gdje ih pregledava vrhovni zapovjednik ruske mornarice admiral Nikolaj Jevmenov.

Ministarstvo je citiralo Jevmenova koji je rekao da će časnici i posada “nastaviti svoju službu”.

Nije objavljena informacija koliko je mornara nastradalo.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022