‘BIJESAN JE ZBOG PORAZA I ŽELI BILO KAKVU VRSTU POBJEDE!’ Britanski stručnjaci smatraju da slijedi iscrpljujući sukob koji bi mogao trajati nekoliko mjeseci

Autor: Dnevno.hr/A.L.

Nakon što su se ruske vojne snage regrupirale kako bi pokrenule ofenzivu na istoku Ukrajine, započela je ‘druga faza rata’. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u ponedjeljak navečer rekao je da je bitka za Donbas u tijeku, no poručuje da će se braniti bez obzira na to koliko ruskih vojnika bude napadalo. Kontrola nad Kreminnom, gradom u istočnoj regiji Lugansk, već je izgubljena tijekom teških borbi, rekao je ukrajinski dužnosnik. Rusija je u ponedjeljak bombardirala gradove diljem Ukrajine, pri čemu se izvještava o najmanje četiri raketna udara u zapadnom gradu Lavovu. U napadu je poginulo najmanje sedam osoba. Ukrajinske snage koje brane Mariupolj borit će se do kraja, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal te dodao da grad još nije pao. Prekid vatre u Ukrajini još nije na vidiku.

Sve događaje 55. dana ruske invazije na Ukrajinu pratite na Dnevno.hr

16:30 Ukrajina: Rusi su nam vratili 76 zarobljenika

Ukrajini je u razmjeni s Rusijom vraćeno 76 ukrajinskih ratnih zarobljenika, potvrdila je potpredsjednica vlade te zemlje. Irina Vereščuk rekla je da je Rusija tijekom razmjene Ukrajini predala 60 vojnika i 16 civila. Razmjena je uključivala 10 ukrajinskih časnika, dodala je. “Ovo je bila peta razmjena ratnih zarobljenika. Ukupno 76 ljudi”, rekla je Vereščuk u izjavi.

16:00 Gradonačelnik Harkiva: Branit ćemo grad

Gradonačelnik Harkiva rekao je kako je uvjeren da će ukrajinske snage braniti grad. Najmanje tri osobe su danas ubijene, a 16 ranjeno u granatiranju drugog po veličini ukrajinskog grada, rekao je regionalni guverner. “Vjerujem da ćemo braniti Harkiv. Nećemo dati priliku ruskom agresoru da ga zauzme, to je za nas jako važno”, rekao je gradonačelnik Ihor Terekhov. Kaže da ruska ofenziva napreduje sa sjevera. “Koliko ja znam, tamo se vode žestoke borbe i ukrajinske snage dobro odbijaju neprijatelja”, rekao je.

15:20 Gradonačelnik Harkiva: Neprijatelj gađa civile, mnogo ljudi je ranjeno, a neki su nažalost mrtvi

Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov rekao je da ruske snage od nedjelje “neprekidno bombardiraju civilne četvrti’ u drugom po veličini ukrajinskom gradu. ‘Neprijatelj gađa civile, mnogo ljudi je ranjeno, a neki su nažalost mrtvi. U proteklih dan i pol imali smo 15 poginulih i više od 50 ranjenih. Tih 15 ubijeno je u samo jednom napadu’, kazao je za CNN.

15:00 Johnson: Putin je bijesan zbog poraza, ali odlučan da ostvari neku vrstu pobjede





Britanski premijer Boris Johnson izvijestio je svoje ministre u vladi o najnovijoj situaciji u Ukrajini, rekavši da je Vladimir Putin “bijesan zbog poraza, ali odlučan da ostvari neku vrstu pobjede bez obzira na ljudsku cijenu”. Viši savjetnik za nacionalnu sigurnost također je rekao vladi da će se Putin usredotočiti na regiju Donbasa i da će “sljedeća faza rata vjerojatno biti iscrpljujući sukob koji bi mogao trajati nekoliko mjeseci”.

14:30 Vlasti luhanske regije pozivaju građane krenu s evakuacijom

Vlasti luhanske regije pozivaju građane da odmah krenu s evakuacijom. Guverner Serhij Gajdaj navodi kako je iz gradova Lisičanska i Severodonjecka evakuirano 50 ljudi. Na Telegramu je objavio kako će tijekom dana biti evakuirani svi. “Ukrajinski vojnici napustili su grad Kreminu na istoku Ukrajine i zauzeli nove položaje”, rekao je Gajdaj, a prenosi Reuters. “Naši branitelji su se morali povući. Učvrstili su se na novim položajima i nastavljaju se boriti protiv ruske vojske. Ruske snage su nas napale sa svih strana”, rekao je Gajdaj.









14:00 Ukrajina kaže da su ubili preko 20.800 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila novo dnevno izvješće o ruskim gubicima. Tvrde da su u dosadašnjem dijelu rata ubili preko 20.800 ruskih vojnika. Kažu da su uništena 802 ruska tenka te 169 aviona.

13:15 Oglasio se Lavrov









Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ogradio se od mogućnosti korištenja nuklearnog oružja u drugoj fazi “posebne vojne operacije”. “Koristit ćemo isključivo konvencionalno oružje”, bio je jasan u razgovoru za Times of India. Osvrnuo se i na Zelenskog koji uporno tvrdi da će Rusi koristiti fatalno oružje. “Puno priča. Ovisno o tome što pije ili puši”, bio je slikovit.

12:15 Kadirov poslao zlokobnu poruku

Čečenski vođa Ramzan Kadirov putem Telegrama je poručio kako očekuje da će u Mariupolju ukrajinski borci, “banderovci”, biti dokrajčeni do kraja dana na “radost onih koji čekaju mir i stabilnost”.

12:00 U gradu koji su zauzeli Rusi izbile ulične borbe

U Kremini, gradu na istoku Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije, izbile su ulične borbe. Regionalni upravitelj Serhij Haidai kaže da su poginula četiri civila. Pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima. Jaka topnička vatra zapalila je sedam stambenih zgrada, a pogođen je i sportski kompleks. Rusi su uništavali zgrade, kaže Haidai, dodajući da su se ukrajinske snage povukle kako bi se ponovno grupirale i nastavile s borbom.