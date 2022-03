‘BIDEN ŽESTOK KAO NIKAD: Upozorio Putina: ‘Da ti ovo nije palo na pamet!’. Odmah stigao odgovor Kremlja

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 31 dan. Rusija je objavila da će se fokusirati na istok Ukrajine i da je “prva faza rata završena”. Zapadni dužnosnici kažu da to znači da su u Moskvi svjesni da im je prvotna strategija propala. Biden je rekao da NATO nikad nije bio ujedinjeniji nego danas i zaprijetio Rusiji. Ukrajina tvrdi da je ruski ministar obrane imao srčani udar. Ukrajina tvrdi da je ubila još jednog ruskog generala. Rusima koji šire lažne vijesti o dužnosnicima u inozemstvu prijeti kazna zatvora do 15 godina. Grad Herson više nije pod čvrstom kontrolom Rusa. U Ukrajinu su stigli projektili, strojnica i oružje iz Njemačke.

21:15 Borrell vjeruje da je nuklearni sporazum s Iranom ‘vrlo blizu’

Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u subotu je rekao da su Iran i svjetske sile “vrlo blizu” dogovoru o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015., kojim bi se obuzdao nuklearni program Teherana u zamjenu za ukidanje strogih sankcija.

Bivši američki predsjednik Donald Trump odustao je od pakta 2018., što je potaknulo Teheran da počne s kršenjem nuklearnih ograničenja otprilike godinu dana kasnije, a jedanaestomjesečni pregovori o njegovu oživljavanju obustavljeni su u Beču ranije ovog mjeseca nakon što je Rusija iznijela novu prepreku.

Rusija je kasnije pojasnila kako je dobila pismena jamstva da će moći obavljati svoj posao kao strana u sporazumu, dajući naslutiti da bi Moskva mogla omogućiti njegovo oživljavanje. “Sada smo vrlo blizu dogovoru o sporazumu i nadam se da će to biti moguće”, rekao je Borrell na međunarodnoj konferenciji Doha Forum. Borrell je kasnije rekao novinarima kako vjeruje da bi se dogovor mogao postići “za nekoliko dana”.

21:00 Peskov: Biden je zahtijevao bombardiranje Jugoslavije

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je Bidenove riječi upućene Vladimiru Putinu. Biden ga je u subotu u Poljskoj nazvao ‘krvnikom’ te rekao da ‘Putin ne bi trebao ostati na vlasti’. Peskov je rekao da “takve osobne uvrede na račun predsjednika Putina sužavaju priliku za poboljšanje odnosa između Moskve i Washingtona”.

“Državni čelnik trebao bi se znati suzdržati. Takve osobne sužavaju prostor za naše bilateralne odnose pod sadašnjom američkom administracijom. Treba biti svjestan toga”, rekao je Peskov za rusku državnu agenciju TASS.

“Uostalom, to je čovjek koji je jednom zahtijevao, govoreći na televiziji, da se bombardira Jugoslavija. Točno, bombardiranje Jugoslavije. Tražio je ubijanje ljudi”, rekao je Peskov.

20:30 Rakete na Lavov ispaljene s Krima, kaže gradonačelnik

Andrij Sadovji, gradonačelnik Lavova, rekao je da su rakete koje su danas pogodile taj grad na zapadu Ukrajine ispaljene iz Sevastopolja na ukrajinskom poluotoku Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine. Dodao je da u napadu nitko nije ubijen. Raketama je pogođeno skladište goriva, rekao je guverner Maksim Kozicki.

“Vidimo da se radilo o ciljanim napadima na infrastrukturu, uništenje je ozbiljno. Eksplozije su oštetile jedan vrtić i školu. Na svu sreću nema smrtno stradalih, ali imamo ranjenih”, rekao je Sadovji.









“Vjerujem da je to bio ruski pozdrav predsjedniku Bidenu, koji se sad nalazi u Poljskoj. Kao što znate, Lavov se nalazi samo 70 kilometara od granice s Poljskom. Cijeli svijet mora shvatiti da se radi o ozbiljnoj prijetnji”, rekao je gradonačelnik Lavova.

20:00 Bijela kuća demantirala: Biden to nije rekao

Bijela kuća oglasila se nakon govora predsjednika Joea Bidena u Varšavi, demantirajući napise medija te ističući da Biden nije govorio i promjeni režima u Rusiji u svom govoru u Poljskoj.









“Predsjednikova poanta je bila da Putinu ne može biti dozvoljeno da vlada svojim susjedima ili regijom. Nije govorio o Putinovoj moći u Rusiji ili promjeni režima”.

19:38 Putinov glasnogovornik: O tome neće odlučiti Biden

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u govoru u Varšavi da Putin Rusiju vodi natrag u 19. stoljeće i dodao “Za ime božje, taj čovjek ne može ostati na vlasti.”

Odmah je stigao odgovor iz Kremlja. “O tome neće odlučiti gospodin Biden. To može biti samo izbor naroda Ruske Federacije”, poručio je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

19:15 ‘Za ime Božje, Putin ne može ostati na vlasti’

Biden je u govoru u Varšavi rekao da odbija vjerovati da obični ljudi u Rusiji podržavaju invaziju na Ukrajinu. “Ovaj rat vodi Rusiju natrag u 19. stoljeće”, rekao je, dodavši kako “Europa mora okončati svoju ovisnost o ruskim fosilnim gorivima”.

“Ne bojte se”, poručio je Biden, dodavši kako “diktator nikad ne može izbrisati želju naroda za slobodom”. Na kraju govora Biden je, govoreći o Vladimiru Putinu, rekao: “Za ime božje, taj čovjek ne može ostati na vlasti.”

19:10 Medvedev: Četiri su situacije u kojima bi Rusija upotrijebila nuklearno oružje

Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a Dimitrij Medvedev izjavio je u subotu da ruska nuklearna doktrina ne zahtijeva da neprijateljska država prva upotrijebi takvo oružje. Medvedev je u subotu iznio pod kojim uvjetima bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje.

“Imamo poseban dokument o nuklearnom odvraćanju. U ovom dokumentu jasno se navode razlozi na temelju kojih Ruska Federacija ima pravo upotrebljavati nuklearno oružje. Postoji nekoliko njih, dopustite mi da vas podsjetim na njih: Prva je situacija kada je Rusija pogođena nuklearnim projektilom. Drugi slučaj je svaka uporaba drugačijeg nuklearnog oružja protiv Rusije ili njezinih saveznika.Treća situacija je napad na kritičnu infrastrukturu koji će paralizirati naše snage za nuklearnog odvraćanja. Četvrti slučaj je kada je počinjen čin agresije protiv Rusije i njenih saveznika, koji je ugrozio postojanje same zemlje, čak i bez upotrebe nuklearnog oružja, odnosno uz korištenje konvencionalnog oružja.”

18:50 Biden u govoru upozorio i Putina: Da ti ovo nije palo na pamet!

Biden, koji je stajao uz istočni rub NATO-a u Poljskoj, izdao je u subotu oštro upozorenje ruskom Vladimiru Putinu: “Nemoj ni pomišljati da kreneš ni na centimetar teritorija NATO-a”.

Biden je dodao i da su SAD predane obvezama o kolektivnoj zaštiti utvrđenim u povelji NATO-a “punom snagom njihove kolektivne moći”, ali jasno je dao do znanja da trenutni sukob u Ukrajini – koja nije članica NATO-a – ne zahtijeva da Amerika bude izravno uključena.”Američke snage nisu u Europi da bi se upustile u sukob s ruskim snagama, američke snage su ovdje da obrane saveznike u NATO-u”, rekao je.

18:40 Biden: Ovaj rat neće završiti brzo

“Moja poruka narodu Ukrajine… stojimo uz vas, točka”, rekao je predsjednik Joe Biden tijekom svog govora u Varšavi. “Današnje borbe u Kijevu, Mariupolju i Harkovu posljednje su bitke u dugoj borbi”, kaže on. „Mađarska 1956., Poljska 1956. pa opet 1981., Čehoslovačka 1968. – sovjetski tenkovi su ugušili demokratske ustanke, ali otpor se nastavio sve dok konačno 1989. Berlinski zid i svi zidovi sovjetske dominacije nisu pali i narod je pobijedio.

“Tijekom posljednjih 30 godina snage autokracije oživjele su u cijelom svijetu, a obilježja su im poznata. Prezir vladavine prava, prezir demokratske slobode, prezir same istine. Danas je Rusija zadavila demokraciju i to pokušava učiniti negdje drugdje.”

Biden kaže da je opsceno da je Vladimir Putin lagao govoreći da pokušava denacificirati Ukrajinu. Američki predsjednik rekao je i da se

Ukrajina i njezin narod “bore za spas svoje nacije”. “Ova bitka neće biti dobivena ni danima, ni mjesecima. Moramo se pripremiti za dugu borbu koja je pred nama”, rekao je.

18:20 Biden drži govor u Poljskoj, Rusi tuku po Lavovu

Američki predsjednik Joe Biden informiran je o napadu na Lavov prije nego što je napustio svoj hotel kako bi održao govor u Poljskoj, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Bijela kuća je govor nazvala “glavnim obraćanjem”. U gomili koja se okupila ispred bine zbog Bidenovih izjava ima i ukrajinskih izbjeglica, prema dužnosniku Bijele kuće.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovji rekao je da je još jedan napad pogodio grad na zapadu Ukrajine. “Još jedan raketni napad u Lavovu”, rekao je u tvitu.

17:45 Guverner: Dva raketna udara na Lavov, petero ranjenih

Grad Lavov, na zapadu Ukrajine, koji je sve dosad bio uglavnom pošteđen rata, bio je u subotu poslijepodne na meti dvaju raketnih udara u kojima je petero ljudi ranjeno, objavio je regionalni guverner Maksim Kozicki na Telegramu. Na meti napada bila je četvrt Ličakivski, na istoku, ali se još ne zna koje zgrade ili infrastruktura su pogođeni. Agencija France Presse je vidjela gust crni dim i plamen iznad te četvrti.

17:15 Ukrajina: do sada u ratu oštećeno 59 bogomolja

Gotovo 60 bogomolja u Ukrajini oštećeno je ili uništeno ruskim napadima od početka rata, prema ukrajinskim dužnosnicima. Uprava nadležna za crkvene poslove izbrojala je 59 granatiranih vjerskih objekata. Ukrajinska pravoslavna crkva, koja djeluje pod Moskovskim patrijarhatom, a posebno je jaka na istoku zemlje, pretrpjela je posebno teške gubitke, navodi se u izvješću. Na popisu koji je objavila Državna služba za nacionalnu politiku i slobodu savjesti navodi se da je u dosadašnjim borbama oštećena i katolička crkva, pet protestantskih crkava, tri džamije i tri sinagoge.

16:50 Turska deaktivirala minu pronađenu u moru sjeverno od Istanbula

Turska je vojska u subotu deaktivirala minu pronađenu u moru sjeverno od Istanbula, za koju Rusija tvrdi da je, uz još nekoliko takvih objekata, doplutala iz ukrajinskih luka. Turski je ministar obrane Halusi Akar rekao da je riječ o starijem tipu mine i da je vezano za njen pronalazak u kontaktu i s ruskim i s ukrajinskim vlastima. “Naš je tim deaktivirao minu za koju je utvrđeno da je stariji tip. Pomorske snage nastavljaju raditi i budno paziti”, rekao je ministar Akar u televizijskoj izjavi.

16:20 Japan: Vjerojatnost da će Rusija koristiti nuklearno oružje sve veća

Japanski premijer Fumio Kishida danas je rekao da je vjerojatnost da će Rusija koristiti nuklearno oružje sve veća. Izjavio je to prilikom posjeta američkog veleposlanika Hirošimi, prvom gradu u povijesti u kojem je korištena atomska bomba. Japan, jedina zemlja koja je ikad napadnuta nuklearnim oružjem, redovito istupa protiv korištenja takvog oružja. Kishida je danas u društvu američkog veleposlanika Rahma Emanuela posjetio spomenik žrtvama atomske bombe u Hirošimi.

16:20 Eksplozije u Lavovu

BBC javlja o eksplozijama u Lavovu i gustom oblaku dima koji se diže nad gradom. Lavov je grad na samom zapadu Ukrajine, nedaleko od granice s Poljskom. Gradsko vijeće Lavova objavili su da su se začule tri eksplozije. Meta napada je navodno komunikacijski toranj.

16:10 Biden kaže da je Putin “krvnik” nakon razgovora s izbjeglicama

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina “krvnikom” nakon posjeta ukrajinskim izbjeglicama u Varšavi u Poljskoj u subotu. Na pitanje novinara koji putuju s predsjednikom što misli dok vidi ove izbjeglice, Biden je odgovorio: “On je krvnik”.

Tijekom kratke sesije pitanja i odgovora na Stadionu Narodowy, Biden je ispričao kako je bio na ovakvim mjestima u svom životu, ali je rekao da je uvijek iznenađen “dubinom i snagom ljudskog duha”. “Nevjerojatno je, to je nevjerojatno. Vidi svu tu malu djecu. Samo ih želim zagrliti, samo želim reći hvala. Mislim, to te čini tako prokleto ponosnim”, rekao je.

Dodao je: “Svako od te djece je rekao nešto u smislu ‘Pomolite se za mog tatu ili mog djeda ili mog brata koji se tamo bori.’ I sjećam se kako je kad imaš nekoga u ratnoj zoni. Svako jutro ustaješ i pitaš se. Samo se pitaš. I moliš se da ne dobiješ taj telefonski poziv.”

15:30 Ukrajinci prosvjedovali u okupiranom gradu, Rusi pucali u zrak

Stiže više informacija iz Slavutiča, grada kod Černobila koji su danas zauzele ruske snage. U tom gradu, inače, žive radnici koji rade u nuklearnoj elektrani Černobil. Ranije je objavljeno da su Rusi nakon zauzimanja grada oteli gradonačelnika. Gnjevni ukrajinski građani su ubrzo potom izašli na ulice, mašući ukrajinskim zastavama.

Stanovnik Slavutiča koji je sudjelovao u prosvjedima rekao je za BBC da su se ruski okupatori povukli na ulaz u grad te da ukrajinska zastava i dalje vijori nad zgradom lokalne administracije. Na prosvjedu se pojavio i gradonačelnik za kojeg je ranije objavljeno da je otet. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, Rusi su pokušali rastjerati prosvjednika pucnjevima u zrak, ali Ukrajinci nisu odustali od prosvjeda.

15:20 Biden: Uvijek nam se vratilo kada nismo bili uključeni u stabilnost Europe

Američki predsjednik Joe Biden je tijekom razgovara s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom rekao da je mir u Europi izravno povezan sa stabilnošću u Sjedinjenim Državama, dodajući da im se nedostatak djelovanja u dva svjetska rata ‘vratio i proganja’.

“Sposobnost Amerike da ispuni svoju ulogu u drugim dijelovima svijeta počiva na ujedinjenoj Europi, sigurnoj Europi. Učili smo iz tužnog iskustva u dva svjetska rata, kada smo ostali izvan i nismo bili uključeni u stabilnost u Europi, to se uvijek vraća i proganja nas, Sjedinjene Države”, rekao je Biden.

„Dakle, već dugo govorim, kao senator koji je ovdje bio u posjeti, član Odbora za vanjske odnose, kao potpredsjednik osam godina, sada kao predsjednik, da je stabilnost u Europi kritično važna za Sjedinjene Države u u smislu našeg interesa. Ne samo u Europi, već i diljem svijeta”, nastavio je. Biden je također rekao da on i američki čelnici vide NATO-ov članak 5 kao “svetu obvezu”. Članak 5. je načelo da je napad na jednu članicu NATO-a napad na sve članice.

Biden je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin misli da će svojom invazijom na Ukrajinu moći podijeliti zemlje NATO-a. “Jedini najvažniji kriterij u ovom svijetu koji se mijenja… je da NATO ostane apsolutno, potpuno, potpuno ujedinjen. U našim gledištima nema razdvajanja. Da što god radimo, radimo složno”. Američki predsjednik je također priznao pritisak ukrajinskih izbjeglica na Poljsku, osvrnuvši se na situaciju na američko-meksičkoj granici.

15:00 Donja Saska zabranila simbol “Z” kao podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu

Njemačka savezna pokrajina Donja Saska zabranila je upotrebu znaka “Z” koji se pretvorio u simbol podrške ruskoj invaziji Ukrajine, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova ove savezne pokrajine u subotu. “Svatko tko preko simbola ‘Z’ podržava napadački rat Rusije mora u Donjoj Saskoj računati s kaznenim progonom“, rekao je ministar unutarnjih poslova Donje Saske Boris Pistorius. Zakon za ovaj kazneni prekršaj predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju do tri godine.

14:30 Ukrajinski mediji: Ukrajinske FM stanice se više ne čuju

U južnom gradu Hersonu koji su okupirale ruske snage više se ne čuju ukrajinske FM radiopostaje, objavila je ukrajinska Pravda. U eteru su samo ruske stanice.

14:10 Ukrajinci: Ubili smo još jednog ruskog zapovjednika

Ukrajinsko ministarstvo obrane izvijestilo je kako je ubijen još jedan visoki ruski zapovjednik, a riječ je o general-pukovniku Jakovu Razancevu, koji je ubijen u napadu na zračnu bazu blizu Hersona koju ruske snage koriste kao zapovjedno mjesto, a koju su ukrajinske snage napadale u više navrata. Rezancev je bio zapovjednik 49. armije, a prema zapadnim izvorima riječ je o sedmom generalu koji je poginuo u ovom ratu i drugom general-pukovniku, piše BBC.

13:20 Ulične borbe u Mariupolju

Više od 100.000 ljudi treba biti evakuirano iz opkoljenoga grada Mariupolja, rekla je u subotu u televizijskom obraćanju zamjenica ukrajinskog premijera Vereščuk. Gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko rekao je da je stanje u opkoljenom gradu užasno i vode se ulične borbe u samom središtu. U obraćanju sudionicima Doha Foruma u subotu u Kataru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski usporedio je razaranje Mairupolja s uništenjem grada Alepa koji su zajednički počinile sirijske i ruske vojne snage.

13:00 Turska: U Crnom moru smo pronašli predmet sličan mini

Turske vlasti upozorile su plovila da se drže podalje dok ronilački tim pregledava “predmet sličan mini” koji pluta sjeverno od Istanbula u blizini Crnog mora. To se dodgađa , nekoliko dana nakon što je Rusija upozorila da je nekoliko mina otplutalo od ukrajinskih luka. Ronioci su osigurali objekt i počeli ga deaktivirati, objavilo je tursko ministarstvo obrane na Twitteru. Ribari su prvi uočili objekt u blizini mjesta za pristajanje u gornjem dijelu Bosporskog tjesnaca i prijavili ga obalnoj straži, rekla je za Reuters glavna uprava za obalnu sigurnost. Glasnogovornik uprave potvrdio je da su vlasti putem radija obavijestile čamce da je predmet navodno “u obliku lopte s izbočinama nalik na rogove” i da je vjerojatno mina.

12:20 Biden na sastanku s ukrajinskim ministrima

Američki predsjednik Joe Biden u Poljskoj se susreo s dvojicom ukrajinskih ministara, Dmitrom Kulebom i Oleksijem Reznikovim. Ovo je njegov prvi susret s visokim ukrajinskim dužnosnicima od početka ruske invazije.

11:14 Dogovoreno 10 humanitarnih koridora

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da je postignut dogovor o deset humanitarnih koridora kojima će se u subotu evakuirati civili iz opkoljenih ukrajinskih mjesta i gradova. Stanje je najteže u Mariupolju koji su Rusi potpuno razorili u mjesec dana bombardiranja, a stanovništvo je u skrovištima bez hrane, bez lijekova i druge pomoći.

11:10 Rusi preuzeli kontrolu nad gradom Slavutičem

Ruske snage preuzele su kontrolu nad gradom Slavutičem u kojemu žive radnici u ugašenoj nuklearnoj elektrani Černobil, rekao je u subotu guverner kijevske regije Oleksandr Pavljuk, prenosi Reuters.

11:00 Više od 2,2 milijuna Ukrajinaca otišlo u Poljsku

Više od 2,2 milijuna ljudi prešlo je u Poljsku od početka rata. Broj ljudi koji bježe iz Ukrajine u Poljsku manji je nego posljednih dana, a jučer je poljsku granicu iz Ukrajine prešlo 30.500, što je 6.4 posto manje u odnosu na prethodni dan, priopćila je poljska granična straža. Do 7 sati u subotu, prešlo je 6.100, što je 11 posto manje nego u petak. Više od 300.000 ljudi ušlo je u Ukrajinu preko Poljske od početka rata, objavila je agencija.

10:40 Rusi demantiraju da je ministar imao srčani udar

Rusko ministarstvo obrane objavilo je snimku svog ministra Sergeja Šojgua za kojeg su Ukrajinci jučer rekli da je imao srčani udar i tako pokušalo demantirati te tvrdnje. Na radnom sastanku rukovodstva ruskog resora obrane, koji je prikazan na snimci, Šojgu je rekao da se, usprkos poteškoćama, “obrambeni nalog izvršava prema planu”.

10:20 Zelenski: Rusi troše milijarde dolara na laži i propagandu

Rusko vodstvo potrošilo je milijarde dolara na propagandu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poručio u noćašnjem obraćanju da pregovori moraju biti razumni i poštivati ukrajinski suverenitet. “Svi znate točno kakav je golemi državni propagandni sustav izgradila Rusija”, rekao je Zelenski.

9:26 Ukrajinci ruskog generala prozvali Krvnikom Mariupolja

Ukrajinski dužnosnici optužili su visokog ruskog vojnog dužnosnika za mnoge od najgorih zločina u ratu u Ukrajini, uključujući i granatiranje rodilišta u Mariupolju, nazivajući ga krvikom ovog grada.“Zapamtite ga. Ovo je Mikhail Mizintsev”, napisala je na Twitteru čelnica ukrajinskog Centra za građanske slobode Oleksandra Matvičuk uz fotografiju general-pukovnika koji je na čelu ruskog Centra za kontrolu nacionalne obrane. “On vodi opsadu Mariupolja. On je naredio bombardiranje dječje bolnice i kazališta”, rekla je Matvičuk. Mizintsev ima ogromno iskustvo u uništavanju gradova u Siriji, kaže Matvičuk i dodaje da će se pobrinuti da mu se sudi za ratne zločine u Haagu. Glasnogovornik ukrajinske vojske Sergej Bratčuk također tvrdi da Mizincev osobno kontolira napad na Mariupol. “Ovo je naredio bombardiranje rodilišta, dječje bolnice, dramskog kazališta, domova za civile. On uništava Mariupol, kao što je uništavao sirijske gradove”, napisao je Bratčuk na Facebooku.

9:20 Medvedev: Tvrtke koje su napustile Rusiju traže da ih se ne nacionalizira

Bivši ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je u subotu kako strane tvrtke koje su napustile Rusiji traže da im se ne uvodi vanjsko upravljanje i da se njihove ruske podružnice ne nacionalizira, jer se žele vratiti, a smatra kako će to i učiniti, no pitanje je kada i s kakvim gubicima. “Naravno, vratit će se. Pitanje je kada i s kolikim gubicima. Mi smo dosta veliko tržište, neki kažu – premium tržište. Dakle, ako se žele odreći dijela prihoda, dobro, neka odbiju, možemo i mi živjeti bez toga. Ali oni ne žele”, rekao je Medvedev. On tvrdi da strane tvrtke “potiho govore” kako čekaju “da se situacija riješi i da se nadaju mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini” te da traže da im se ne uvodi vanjska kontrola i nacionalizacija “jer se”, kako je rekao, “žele vratiti”. Odlazak stranih tvrtki s ruskog tržišta smatra “apsolutno političkom pričom” na koju su tvrtke prisiljene “zbog pritiska vlada zemalja iz kojih dolaze”. “Da nije bilo kolosalnog pritiska vlada zemalja zapadnog svijeta, ni jedna tvrtka ne bi ni otišla. Dakle, ovo je apsolutno politička priča, a takve priče obično traju određeno vrijeme. Ekonomija je u tom smislu vječna”, rekao je Medvedev.

8:55 Rusija će provesti vježbe na spornim otocima nakon sankcija koje joj je uveo Japan

Rusija je priopćila kako će provesti vježbe na otocima oko kojih se spori s Japanom, nekoliko dana nakon povlačenja iz mirovnih pregovora kao odgovor na odluku Tokija da uvede sankcije Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Četiri otoka – koje Rusija naziva Južnim Kurilima, a Japan Sjevernim teritorijama – predmet su više od 70 godina dugog spora između dvije zemlje. Zbog spora Rusija i Japan još nisu potpisali mirovni sporazum o okončanju Drugog svjetskog rata.Ranije ovog tjedna, Rusija je rekla da se povlači iz pregovora s Japanom usmjerenih na potpisivanje tog sporazuma, zbog oštrog stava Tokija protiv invazije Moskve na Ukrajinu. Sada ruska Istočna vojna oblast najavljuje da će provesti vojne vježbe na otocima s više od 3.000 vojnika i stotinama komada vojne opreme.

8:45 Američki predsjednik sastaje se s poljskim

Američki predsjednik Joe Biden u subotnjem govoru u Poljskoj istaknut će da se slobodni svijet protivi ruskoj invaziji na Ukrajinu i poručiti da su velika gospodarstva jedinstvena u stajalištu da se Vladimir Putin mora zaustaviti, najavila je Bijela kuća. U važnom govoru u Poljskoj Biden će u subotu istaknuti združene napore slobodnog svijeta u potpori ukrajinskom narodu, Rusiju će pozvati na odgovornost za brutalni rat (koji je počela u Ukrajini) i braniti budućnost sazdanu na demokratskim načelima, objavila je Bijela kuća. Biden i Duda održat će privatni sastanak i očekuje se da će razgovarati i o spornim borbenim zrakoplovima za Ukrajinu. Washington, koji želi izbjeći izravan kontakt s Rusijom, odbacio je ponudu Varšave da vlastite zrakoplove ruske proizvodnje MiG-29 kojima su ukrajinski piloti vični upravljati, premjesti u američku bazu u Njemačku i da se od tamo otprave ukrajinskoj vojsci za pomoć u obrani od ruske invazije.

8:40 WHO: U Ukrajini je zabilježeno preko 70 napada na bolnice, oteti su zdravstveni radnici

U Ukrajini je bilo više od 70 napada na bolnice, vozila hitne pomoći i liječnike, a broj se povećavao svakodnevno, kaže Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

8:30 Britansko ministarstvo obrane: Rusija će i dalje bombardirati, ne žele izgubiti još više ljudi

Ministarstvo obrane Velike Britanije je objavilo novo obavještajno izvješće o ratu u Ukrajini. Pišu da Rusija i dalje opsjeda niz velikih ukrajinskih gradova uključujući Harkov, Černihiv i Mariupolj. Ruske snage nisu spremne poslati pješaštvo u gradove, radije se oslanjaju na neselektivno korištenje zračnog i topničkog bombardiranja u pokušaju demoralizacije obrambenih snage, ističu. “Vjerojatno će Rusija nastaviti granatirati urbana područja jer želi ograničiti svoje već značajne gubitke, po cijenu daljnjih civilnih žrtava”, piše u izvješću.

7:30 Zelenski: Nanijeli smo značajne gubitke ruskim snagama

U svom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je njegova zemlja nanijela značajne gubitke ruskim snagama. “Tijekom prošlog tjedna, naše herojske vojne snage nanijele su velike gubitke neprijatelju”, rekao je Zelenski i dodao da je ukupno 16.000 ruskih vojnika ubijeno. S druge strane, Rusija tvrdi da je 1.351 ruski vojnik poginuo na ratištu u Ukrajini.

7:10 Ukrajinci: Srušili smo 3 ruska aviona i 3 bespilotne letjelice

U svom jutarnjem izvještaju Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine kaže da ukrajinske trupe nastavljaju odbijati napade ruskih snaga na glavni grad Kijev. Ukrajinska vojska priopćila je da su ruske snage imale poteškoća s angažiranjem kvalitetnog osoblja i podmirivanjem gubitaka pretrpljenih tijekom invazije, dijelom zbog utjecaja međunarodnih sankcija. Stožer tvrdi i da je ruska oprema u lošem tehničkom stanju zbog ranijeg nemara i dugotrajnog skladištenja. To utječe na sposobnost Rusije da održi potreban tempo i postigne konačni cilj rata, navodi se u priopćenju. Međutim, to nije spriječilo Rusiju da nastavi s napadima i zračnim napadima te nanosi štetu ukrajinskim snagama, dodaju. U izvještaju se navodi i da je Moskva razmjestila maksimalan broj jedinica na teritorij Krima i uz područja Hersonske, Zaporoške, Mariupoljske i Donjecke regije, kako bi suzbila otpor stanovnika. U oblastima Donjecka i Luganska ukrajinske snage su odbile ruske napade i uništile 8 tenkova i 11 vojnih vozila, kaže ukrajinski stožer i navodi da su ukrajinske jedinice protuzračne obrane srušile 3 zrakoplova i 3 bespilotne letjelice koje pripadaju Rusiji.

6:25 Bivši ruski predsjednik: Zapadne sankcije neće imati utjecaja na rusku vladu

Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a Dimitrij Medvedev izjavio je kako će zapadne sankcije konsolidirati rusko društvo, a ne izazvati nezadovoljstvo vlašću, prenosi Reuters. “Glupo je vjerovati da bi zapadne sankcije protiv ruskih poduzeća mogle imati bilo kakav učinak na moskovsku vladu”, rekao Medvedev u intervjuu ruskoj novinskoj agenciji RIA, nakon više od mjesec dana od početka napada Rusije na Ukrajinu te oštrih sankcija zapada.

6:20 Biden će danas održati važni govor

Američki predsjednik Joe Biden danas će održati važni govor u kojem će govoriti o težini situacije, kažu iz Bijele kuće. Očekuje se da će govoriti o utjecaju rata u Ukrajini na svijet i iznijeti svoje prognoze. Biden je danas u Varšavi, gdje će se susresti i s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom.

6:15 Ukrajinski gradovi pod sirenama

Sirene za zračne napade oglasile su se u brojnim gradovima diljem Ukrajine, javljaju lokalni mediji. Neki od gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu su Kijev, Čerkasi i Kropivnjicki u središnjoj Ukrajini, Zaporožje i Dnjepar na jugoistoku, Žitomir na istoku, te Harkov i Sumi u sjeveroistočnim regijama Ukrajine. 6:10 Rusi gube Herson? Herson, prvi veći grad koji su ruske snage zauzele tijekom invazije na Ukrajinu, teritorij je za koji se vode borbe između ukrajinskih i ruskih snaga, rekao je američki vojni dužnosnik novinarima, javlja BBC. Ukrajinci pokušavaju vratiti Herson, a mi tvrdimo da je Herson zapravo teritorij za koji se vode borbe”, rekao je dužnosnik Pentagona. “Ne možemo točno potvrditi tko kontrolira Herson, ali poanta je u tome što se čini da on nije tako čvrsto pod ruskom kontrolom kao prije”, dodao je anonimno dužnosnik. 6:00 Velika Britanija s dva milijuna funti financira nabavu hrane za Ukrajinu

Velika Britanija je objavila u petak da će s dva milijuna funti financirati nabavu hrane za područja Ukrajine koja su okružena ruskim snagama, na izravan zahtjev ukrajinske vlade. U nešto više od mjesec dana od početka napada Rusije na Ukrajinu, ruske trupe nisu uspjele zauzeti ni jedan veći grad no pod stalnim su topničkim i zračnim napadima. Najgore je pogođen lučki grad Mariupolj, u kojemu je 400.000 stanovnika pod opsadom od prvih dana rata. Vjeruje se da su deseci tisuća ljudi u njemu bez pristupa hrani, struji i grijanju. Britanija će u Ukrajinu poslati 25 kamiona suhe hrane, konzervirane robe i vode, koji će biti prevezeni cestom i željeznicom iz skladišta u Poljskoj i Slovačkoj, do najugroženijih ukrajinskih gradova.”Potrebe na terenu su očite, s toliko ljudi koji su zarobljeni u podrumima, bez pristupa hrani ili vodi”, istaknula je Alice Hooper, savjetnica za humanitarna pitanja britanskog Ministarstva vanjskih poslova. “Radimo s partnerima na granicama kako bismo osigurali da nužne zalihe što prije stignu iz Ujedinjenog Kraljevstva do mjesta gdje su najpotrebnije”, dodala je.

6:00 Ukrajina: Ruski ministar obrane imao srčani udar

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu imao je srčani udar, tvrdi savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Anton Geraščenko. “Njegov srčani udar dogodio se nakon Putinova oštrog ukora za potpuni neuspjeh invazije Ukrajine. Trenutno je na rehabilitaciji u Glavnoj vojnoj kliničkoj bolnici”, naveo je.

6:00 Rusi tvrde da je “prva faza rata završena”

SAD poručuje da su Rusi stali i ukopavaju se pred Kijevom, Britanci tvrde da će se Putin “zadovoljiti” s Donbasom