BIDEN I ERDOGAN – IGRA MOĆI! ‘Problema je puno, a bude li morao Rusima vratiti raketni sustav, bit će to veliko poniženje za Erdogana!’

Autor: Lucija Brailo

Na marginama NATO samita u ponedjeljak bi se, između ostalih, trebali sastati turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i američki predsjednik Joe Biden. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki potvrdila je kako ovaj sastanak za Bidena predstavlja jedan od prioriteta tijekom njegove prve prekooceanske posjete. Zato smo porazgovali s analitičarem za međunarodne odnose Branimirom Vidmarovićem, koji je za Dnevno proanalizirao odnose SAD-a i Turske te približio kako bi mogao proći sastanak dvaju lidera.

Puno je problema između Turske i SAD-a

“Prilika je to za direktnu diplomaciju licem u lice“, kazala je Psaki.

Njegov najavljeni susret s Erdoganom održat će se na marginama samita lidera Sjevernoatlanstskog saveza (NATO).

“Ovo je odnos, očito s NATO partnerom, gdje postoje područja u kojima smatramo da je važno nastaviti konstruktivno sarađivati tamo gdje postoji prilika, a također i područja u kojima imamo snažna neslaganja”, kazala je Psaki te dodala da će pitanja regionalne sigurnosti, kao i ona koja utječu na globalnu zajednicu, uključujući ekonomiju i pandemiju COVID-19, biti među temama o kojima će razgovarati Biden i Erdogan.

Vidmarović ističe kako između Turske i SAD-a ima puno problema. Naime, predsjednik Erdogan sada želi pokušati vratiti i normalizirati odnose s SAD-om, budući se suočava s lošim stanjem gospodarstva te ekonomijom pogođenom korona virusom.

“S Trumpom je Erdogan bio u dobrim odnosima, međutim, sada ga brine Bidenova politika. Priznavanje genocida nad Armencima je bio veliki signal da se američka politika promijenila i da strateški položaj Turske i njezina važnost u NATO savezu ni na koji način ne utječu na demokraciju, slobodu medija, moralne visine i to je Erdogana razljutilo, ali i uplašilo u nekom smislu. Također, vidio je da podrška Izraelu u ovom nedavnom sukobu s Palestinom nije bila sasvim bezrezervna kao prije, u vrijeme Trumpa”, navodi Vidmarović.

Dodaje kako sada Erdogan želi popričati s Bidenom o nekim temama koje ga brinu, a tih tema ima dosta.

Sporni raketni sustav S-400

“S turske strane, tu je problem Fetullaha Gulena, onog čuvenog kojeg Turska optužuje za organizaciju neuspjelog državnog preokreta 2016., koji je u SAD-u i kojeg bi trebali izručiti, odnosno za kojeg se Turska nada da bi ga mogli izručiti. Tu je i američka podrška kurdskim pobunjenicima, odnosno kurdskoj vojsci. S američke strane, najvažnije pitanje o kojem će se razgovarati je kupovina ruskog proturaketnog sustava S-400. Tu je veliki problem jer je prošle godine SAD uveo jedan lagani embargo na uvoz oružja, počevši sa zabranom prodaje zrakoplova F-35 Turskoj. Za sada to ne ide dalje, ima potencijala da se pretvori u nešto veće, ukoliko će se turska politika nastaviti razvijati u ovom smjeru”, ističe Vidmarović.









S druge strane, SAD bi od Turske htio da se odrekne kupovine, što je za Erdogana neprihvatljivo. Vidmarović objašnjava kako će Turska vjerojatno predložiti Bidenu da se sporni raketni sustav ili stavi pod zajedničku kontrolu, ponudit će vjerojatno Americi verifikacijske mehanizme, da se raketni ustav ne može koristiti bez američkog znanja, odnosno bez odobrenja partnera NATO-a, ili da se taj sustav prebaci na neki neutralni teritorij druge NATO članice.

“Uglavnom, varijanti ima puno, a nijedna za Erdogana nije najsretnija, ali pokušat će spasiti stvar jer je varijanta u kojoj se ti sustavi S-400 pakiraju i vraćaju natrag Moskvi, veliko poniženje za tursku politiku”, objašnjava Vidmarović.

‘Erdogan je u slaboj poziciji’

No, tu su pored ovih, i druga pitanja i problemi. Naime, Americi se ne sviđa kako je Turska postala neovisna i aktivna u različitim dijelovima svijeta jer je Turska snažan igrač u Siriji i tu ne zastupa NATO stranu, zapadnu politiku, a čak ni rusku, nego jednu svoju kojoj je cilj borba s Kurdima. Onda je tu i turski angažman u Libiji, oko istraživanja plinskih polja u Mediteranu. Zatim tu je i činjenica da je Turska postala snažan igrač i u Azerbajdžanu, zatim je Turska počela vojno surađivati s Ukrajinom kroz prodaju oružja. Tu su onda i naznake vojne suradnje s Poljskom, opet se radi o dronovima.

“Dakle, to su sve područja suradnje koja su vrlo škakljiva, tu Amerika može donekle podržati Erdoganov stav prema Ukrajini, jer Erdogan sve jače naglašava da Krim treba vratiti Ukrajini i da ne priznaje ruski suverenitet nad Krimom. Erdogan jest u slaboj poziciji, ali ima dosta područja na kojima može pružiti nekakve ustupke i nekakve polugice. Jedna od tih novijih jest prijedlog da se Turska angažira u čuvanju zračne luke u Kabulu, nakon što Amerikanci napuste Afganistan. To je jedna situacija koja je Amerikancima prihvatljiva jer onda ipak ostaje jedan kontingent koji je turski u Afganistanu. S druge strane, Erdogan ipak stvara sebi jedno područje interesa i utjecaja u kojem se može zacementirati i tako zapravo proširiti svoj utjecaj i ugled po čitavoj centralnoj Aziji, od Azerbajdžana, Kazahstana, pa tamo dalje do Afganistana. U isto vrijeme, prije nekoliko dana Erdogan je s Kinom potpisao sporazum o takozvanom deviznom swapu, odnosno povisio je prag, odnosno koridor u kojem Kina i Turska mogu trgovati u nacionalnim valutama”, govori Vidmarović.









Spreman na kompromise

Naglašava kako Erdogan strahuje od dodatnih Bidenovih sankcija, pa se zbog mogućih ekonomskih posljedica pokušava osigurati na kineskom području, da može s njima vršiti uvoz i izvoz u nacionalnim valutama.

“Erdogan bi htio spasiti stvari, budući se boji i budući je Biden pozvao na pružanje podrške turskoj opoziciji. On je jak regionalno, ali u najvećim gradovima urbana klasa ga ne podržava. Ukoliko se to dogodi, doista bi Erdogan mogao imati grdnih problema. Zato je njegova zainteresiranost za sastanak s Bidenom sada prije svega stabilizacijska, htio bi izviditi gdje se može surađivati, on je spreman na kompromise, iako javno tvrdi drugačije, jer mu je podrška SAD-a potrebna, a s druge strane oni mu osobno mogu jako naštetiti, ukoliko to zatreba”, ističe Vidmarović.

Dodaje kako će se na ovom sastanku u ponedjeljak vjerojatno najviše govoriti o raketnom sustavu S-400.

Dosta prostora za manevriranje

“Naravno, šire gledano, Turska neće biti izbačena iz NATO-a, u turskoj bazi još su uvijek američke nuklearne bombe, tako da je s te strane Turska sigurna, no Erdogan s njegovom politikom sada baš i ne paše Bidenu i zato je Erdogan odlučio da je bolje preventivno razgovarati i vidjeti gdje se dvije strane mogu sporazumjeti”, napominje Vidmarović koji tvrdi kako je Erdogan angažiran na toliko strana da ima dosta prostora za manevriranje te da negdje može popustiti.

“Vidimo da se nije previše uzbudio zbog priznanja genocida nad Armencima. Tu temu sigurno neće sada potencirati na sastanku s Bidenom jer zna da mu je to put za nigdje, budući je genocid činjenica i dobro da je Amerika to napokon priznala. To je jedna snažna politička poruka protiv koje ne može. Tako da će tražiti neke druge stvari. Primjerice, može obustaviti operacije crpljenja plina na Mediteranu, jer to ljuti druge NATO saveznike, može smanjiti tenzije s Grčkom, može smanjiti intenzitet angažmana u Siriji, može pokazati da je dobar i pouzdan partner, jedino bi sa S-400 raketnim sustavom mogao biti problem i za jednu i za drugu stranu”, zaključuje Branimir Vidmarović.