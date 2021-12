BIČEVANJE DJEDA MRAZA, ROLAMA NA MISU, MREŽA NA DRVCU: Ovo su najluđi božićni običaji u svijetu

Autor: Dnevno

Božićne blagdane obilježavamo darivanjem, tradicionalnim objedima te običajima koji pridonose proslavi Božića, kao što su kićenje bora, pjevanje božićnih pjesmica, druženje s obitelji, odlazak na polnoćku, otvaranje poklona na božićno jutro.

No, svaka država ima svoje neke običaje, i ma koliko nam se one činile bizarne one se uistinu događaju svakog blagdana.

Darežljivog djedicu u Švicarskoj ne dočekuju oduševljeno kao u ostatku svijeta, tamo ga naime dočekuju batinama. U Švicarskoj se održava festival zvan Klausjagan, a lokalni stanovnici Djeda Mraza love držeći bičeve u rukama. Potjera traje dva sata, a kad se umore stanovnici paradiraju ulicama noseći na glavama ogromne svjetleće šešire.

Na rolama na misu

Stanovnici Caracasa, glavnog grada Venezuele na misu odlaze u rano božićno jutro, a kako bi se izbjegle nesreće ulice grada zatvorene su za automobile, jer većina stanovnika u crkve ide na rolama. Tijekom vožnje na rolama povlače brojne uzice koje vise s prozora kuća, koje su djeca zavezala za svoje nožne palčeve, a drugi kraj uzica su stavila kroz prozor.

I dok u većini zemalja stanovnici svoja božićna drva ukrašavaju što ljepšim božićnim ukrasima u Ukrajini vlada drugačija politika. Oni naime drvca tradicionalno ukrašavaju umjetnim paukovim mrežama, a to se radi za sreću. Prema predaji siromašna Ukrajinka nije mogla priuštiti ukrase za božićno drvce pa ga je ukrasila paučinom, a sljedećeg jutra kada su zrake sunca dotakle drvo, paučina se pretvorila u zlato i srebro te obitelj više nije bila siromašna.

Objed za mrtve

I dok većina na blagdanskom stolu ima delicije koje su specifične za zemlju u kojoj žive, na svaki Božić Japanci pohrle u lanac američkih restorana brze hrane KFC te jesu pohanu piletinu. Interes za posjetom KFC-u je toliki da je potrebno rezervirati stol, a taj lanac na Božić ostvaruje rekordnu zaradu. Razlog takvog interesa za reklamna kampanja iz sedamdesetih koja je u svijesti Japanaca neraskidivo povezala Božić i pohanu piletinu iz Kentuckya.

U Portugalu božićni doručak izuzetno je bitan dio rituala, a na jutarnjim gozbama za stolom jedno mjesto ostaje prazno koje je namijenjeno mrtvima. Oni dobivaju i svoj dio doručka u nadi da će se tim činom osigurati blagostanje tijekom cijele iduće godine.

Spaljivanje koze

U Češkoj na taj blagdan nije ništa neobično vidjeti cipele koje lete na sve strane. Naime, postoji vjerovanje ako sljedeće blagdane želite provesti u paru trebate stati na kućni prag i preko ramena baciti cipelu.









U švedskom gradiću Gävle stanovnici imaju običaj spaljivanja divovske slamnate verzije tradicionalne skandinavske božićne figure, julske koze. Taj običaj seže iz 60-ih godina 20. stoljeća, kada su na gradskom trgu napravljene prve slamnate koze, nakon toga bi se svake godine pojavili vandali koji bi spalili slamnatu kozu pa su Šveđani to odlučili uvrstiti u tradiciju. Običaj je ili da se koza spali ili da se u nju zabije automobilom. Navodno jedne godine koza je čak bila predmet pljačke, a nestala je uz pomoć helikoptera.

Posebna božićna tradicija još od 18. stoljeća postoji u Kataloniji, gdje se u božićne jaslice dodaje i figura zvana El Caganer prijevod bi bio se*ator, a riječ je o keramičkoj figuri osobe koja obavlja veliku nuždu. Tradicionalna figura prikazuje katalonskog seljaka prepoznatljive crvene kape, u čučnju, spuštenih hlača i gole stražnjice koja se stavlja u jaslice.