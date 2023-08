Bez Putina je ovo bio igrokaz: ‘Nisam došao slušati jadikovke Zelenskog’

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Prema pisanju američki medij The Wall Street Journal (WSJ) napori da se postigne međunarodni konsenzus oko trajnog i poštenog mirovnog rješenja za rat u Ukrajini napredovali su u subotu nakon razgovora u Saudijskoj Arabiji među visokim dužnosnicima iz 42 zemlje, uključujući SAD, Kinu, Indiju i Ukrajinu.

Podsjećam kako na sastanak u saudijskoj crvenomorskoj luci Džedi (Jeddah) nije pozvana Rusija, kako je to bilo i na nedavnom prvom sastanku takve vrste u Kopenhagenu, na kojem je sudjelovao znatno manji broj zemalja, tada još i bez Kine, piše analitičar portala Geopolitika.news Zoran Meter.

Kijev i njegovi zapadni podupiratelji opisali su sastanak kao pokušaj pribavljanja globalne potpore za uvjete okončanja sukoba koji bi koristili Ukrajini. Međutim, mnoge velike zemlje u razvoju uglavnom su ostale neutralne – piše WSJ.





Meksikanac nije htio slušati jadikovke Zelenskog

Ovdje bih opet dodao kako na sastanak u Saudijsku Arabiju nisu došli ni predstavnici Brazila i Meksika. Predsjednik potonjeg Andres Manuel Lopes Obrador rekao je prošloga tjedna kako nema nikakvog smisla tamo putovati i slušati jadikovke Zelenskog, i o miru u Ukrajini razgovarati bez Rusije. Sličnog je stava bio i brazilski državni vrh na čelu s predsjednikom Luizom Inaciom Lula da Silvom.

Ali vratimo se opet tekstu WSJ-a. Taj medij piše kako se u priopćenju, koje je u nedjelju objavila Saudijska Arabija, navodi da su se sudionici “složili oko važnosti nastavka međunarodnih konzultacija i razmjene kako bi se razvio zajednički stav koje će utrti put miru”.

Američki medij nastavlja kako su mnoge zapadne prijestolnice skeptične oko toga da je ruski predsjednik Vladimir Putin zainteresiran za nastavak mirovnih pregovora ove godine. „Rusija nije pokazala znakove povlačenja od maksimalističkih zahtjeva…“ – navodi se u tekstu.

WSJ također vidljivo naglašava važnost nazočnosti Kine ovom sastanku, kojeg je zapravo inicirala američka diplomacija, s obzirom na razvijene kinesko-ruske odnose i navodni utjecaj Pekinga na Moskvu kada je u pitanju nastavak ukrajinskog rata. „Zapadni diplomati rekli su da je Peking općenito odigrao konstruktivnu ulogu na sastanku."- piše WSJ.









Plan Zelenskog – kapitulacija Rusije

Međutim, dodao bih kako Peking „igra svoju igru“. On ne želi da ga Washington globalno „izbaci iz igre“ i predstavi neutralnim zemljama tzv. Globalnog juga kao onog koji nije za mir i stabilnost u svijetu, a osim toga, sastanak je iskoristio i za novo javno predstavljanje svog, iz veljače ove godine predstavljenog dobro poznatog plana od 12 točaka za prekid vatre i mirovne pregovore za okončanje sukoba, kojeg su SAD, EU i Ukrajina tada odbili smatrajući kako pogoduje Rusiji i da bi joj mogao omogućiti učvršćivanje njene kontrole nad zauzetim teritorijima.

Međutim, jedna od važnijih vijesti koja se tiče spomenutog sastanka u Saudijskoj Arabiji a prenosi je WSJ, je ta da je „visoki europski dužnosnik kazao kako Kijev više ne inzistira na prihvaćanju svog mirovnog plana, a da druge zemlje nisu zahtijevale da Kijev od njega odustane“. „Također nije bilo spora oko uvjeta Ukrajine za povlačenje ruskih trupa. Prema dvojici diplomata, Ukrajina nije inzistirala na tome, a zemlje u razvoju to pitanje nisu osporavale.“ – piše WSJ.

Podsjećam, tzv. mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, od prije nekoliko mjeseci, sadrži, između ostalog, slijedeće ključne odredbe: povlačenje svih ruskih vojnih snaga s čitavog teritorija Ukrajine, uključujući i s Krima; povratak na granice iz 1991. g. koje uključuju i poluotok Krim u sastavu Ukrajine; izručenje Moskve svih ruskih građana i vojnika osumnjičenih za ratne zločine; kao i isplate ratnih odšteta i financiranje poslijeratne obnove Ukrajine. Nakon toga bi, prema planu Zelenskog, trebalo sjesti za pregovarački stol.









Naravno da je ovakav prijedlog mirovnog plana – koji ne bi značio ništa drugo nego kapitulaciju Rusije – u Moskvi doživljen ne samo s osmjehom i porugom, već se na njega ona nije željela službeno niti očitovati, ionako smatrajući da će Kijev učiniti ono što mu naloži Washington, koji je i „gospodar rata“ u Ukrajini.

Za igrokaze više nema vremena

S druge strane Zapad je o navedenom mirovnom planu Zelenskog više-manje šutio, i sam dobro svjestan njegove iracionalnosti (jer čemu uopće i pregovori kada se ne radi ni o kakvim prijedlozima već o ultimatumima?), ali nije želio potkopavati moral Kijeva, odnosno ukrajinskih vojnika i građana stavljanjem istog u sferu običnog „komičnog igrokaza“.

Međutim za igrokaze, prije svega one političke, više nema vremena pa makar dolazili i od majstora komike – Volodimira Zelenskog (za one koji to eventualno još ne znaju, prije ulaska u politiku bio je profesionalni komičar – i to vrhunski). Stanje je jednostavno postalo preozbiljno i na ukrajinskim bojišnicama i u samoj Ukrajini, ali i na globalnoj razini – i to u svakom smislu: sigurnosnom, ekonomskom, energetskom, prehrambenom.

Osim toga, i američki i ruski predsjednički izbori sve su bliže.