BBC RAZAPEO HRVATSKU POLICIJU: ‘Imamo dokaze, sramotno je što radite s migrantima!’

Autor: Dnevno, B.V.

Nakon napisa britanskog Guardiana o postupanju hrvatske policije prema migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, i BBC je u ponedjeljak objavio video u kojem razgovara s migrantima na granici, koji tvrde da ih hrvatska policija tuče, krade im novac te ilegalno vraća u susjednu Bosnu.

U videu nazvanom “Pretučeni i opljačkani: Kako hrvatska policija štiti svoje granice?”, BBC razgovara s migrantima koji se nalaze na području graničnog prijelaza Maljevac, preko kojega tisuće ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku. Migranti, neki od njih maloljetnici, u razgovoru s BBC-jem pokazuju modrice i ožiljke na tijelima, tvrdeći da ih hrvatska policija nasilno vraća natrag u Bosnu. “Tukli su me. Rekao sam im da sam maloljetan, ali oni su nastavili još i više”, rekao je BBC-u 17-godišnji Mustafa iz Egipta.

BBC je razgovarao i s Suhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća, koji je rekao da je i sam vidio hrvatsku policiju kako ilegalno tjera migrante u šumi u blizini granice, s bosanske strane. “Vidio sam ih ovdje. Rekao sam im (da je to što rade ilegalno). Oni su rekli da imaju svoje naredbe, da su samo obični policajci i da nije na njima da o tome raspravljaju”, govori Fazlić u razgovoru s BBC-jevim novinarom.

Tu priču potvrđuje i pripadnik hrvatske granične policije koji je pristao razgovarati s BBC-jem pod uvjetom da ostane anoniman. On je rekao da je i sam sudjelovao u tri takva slučaja odvraćanja. “Dobio sam naredbe od svojeg nadređenog, a on ih je dobio od svojeg nadređenog. To ide skroz do vrha“, rekao je te dodao kako je tek kasnije shvatio da je to što rade pogrešno. Policajac tvrdi i da im je naređeno da moraju uhvatiti migrante prije nego što dođu do organizacija za ljudska prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi dobili pomoć pri traženju azila.

Neki su migranti svjedočili da im je hrvatska policija oduzela sav novac i uništila mobitele. “Hrvatska negira nezakonita postupanja, premda postoje ovakve snimke”, zaključuje BBC, prikazujući hrvatske policajce kako vode migrante natrag preko granice. Na njihova pitanja hrvatske vlasti nisu odgovorile.

Nisu zaboravili podsjetiti ni kako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila to područje i okrivila migrante za ozljede. “Još otprilike 5000 migranata čeka u Bosni i Hercegovini kako bi ušlo u EU”, zaključuje BBC.