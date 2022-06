‘AUTODESTRUKTIVNO, OSVETIT ĆE VAM SE’ Rusija poslala poruku Europi. Žestoke borbe na istoku, Rusi žele ključne gradove

Rusija je rekla da su ukrajinski zahtjevi Zapadu za opskrbom naprednih raketnih bacača “izravna provokacija” nakon što su se SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo složile Kijevu pružiti raketne sustave koji će mu omogućiti da pogodi udaljene ciljeve. NATO ne predviđa nikakvu rusku osvetu na potez SAD-a za isporuku modernog oružja Ukrajini, rekao je glavni tajnik Jens Stoltenberg za CNN. Šef regionalne vojne uprave Luganska rekao je da se ulične borbe nastavljaju u Severodonjecku, ali ruske snage sada zauzimaju oko 80% ključnog istočnog grada. Ruski projektili pogodili su željeznicu u zapadnoj Ukrajini, u blizini granice sa Slovačkom, prema ukrajinskim dužnosnicima.

Velika većina Danaca, gotovo 67 posto, glasala je u srijedu za sudjelovanje u obrambenoj politici Europske unije, pokazuju gotovo potpuni rezultati referenduma održanog u srijedu, prenosi agencija France Presse.

Događaje u Ukrajini pratite na Dnevno.hr

13:15 Guverner Donecka: Rusija pokušava zauzeti ključne gradove regije

Ruske snage na istoku Ukrajine pokušavaju prodrijeti na jug i zauzeti Kramatorsk i Slavjansk, ključne gradove Donecka, rekao je u četvrtak guverner te regije. “Frontovi Liman i Izjum glavna su područja s kojih neprijatelj pokušava prodor kako bi zauzeo teritorije Slavjanska i Kramatorska, koji su (njegovi) ključni ciljevi na sjeveru regije”, rekao je guverner Donecka Pavlo Kirilenko na brifingu, prenosi Reuters. Kramatorsk je de facto glavni grad regije Doneck od 2014., nakon što su grad Doneck zauzeli proruski separatisti.

12:00 Rusija: Odluka EU-a o prekidu uvoza ruske nafte je autodestruktivna

Rusija je u četvrtak upozorila da će odluka Europske unije o napuštanju ruske nafte vjerojatno destabilizirati svjetska energetska tržišta, prozvavši to „autodestruktivnim“ korakom koji će se osvetiti Europi. EU čelnici su se u ponedjeljak dogovorili da će obustaviti 90 posto uvoza nafte iz Rusije do kraja godine, što su dosad najsnažnije sankcije od početka invazije na Ukrajinu.

„Odluke Europske unije o djelomičnom napuštanju ruske nafte i naftnih proizvoda, kao i zabrana osiguranja ruskih trgovačkih brodova, vrlo će vjerojatno dovesti do dodatnog rasta cijena, destabilizacije energetskih tržišta i poremećaja u lancima opskrbe“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je da će taj potez Europe Moskvi oduzeti značajnu količinu sredstava i stvoriti dodatan pritisak za prestanak invazije, no Rusi tvrde da će se time ugroziti gospodarstvo EU-a. „Bruxelles i njegovi politički sponzori u Washingtonu snose punu odgovornost za rizik pogoršanja globalne prehrambene i energetske krize uzrokovane nelegitimnim djelovanjem Europske unije“, priopćilo je rusko ministarstvo.

11:00 Zelenski: Nogometna pobjeda Ukrajine donosi radost vojnicima u ratu s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je pobjedu nogometne reprezentacije Ukrajine nad Škotskom u ključnoj utakmici doigravanja za Svjetsko prvenstvo, rekavši da će pobjeda donijeti radost vojnicima koji se bore protiv Rusije. Ukrajina je ostvarila svoj san ulaskom u završnicu europskih dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Škotsku 3:1 u svojoj prvoj utakmici nakon ruske invazije.

Ukrajina igra protiv Walesa u nedjelju, a pobjednik odlazi u Katar. “Hvala vam, dečki! Dva sata veselja, nešto od čega smo se odvikli”, napisao je Zelenski u online objavi. “Radost našim vojnicima, radost cijeloj zemlji. Svi se borimo, svatko na svom frontu. Borit ćemo se, izdržat ćemo sve, pobijedit ćemo jer mi smo Ukrajinci”, dodao je.

10:00 Ulične borbe se nastavljaju

Čelnik regije Lugansk rekao je da se ulične borbe u gradu Sjeverodonjecku nastavljaju, no da ruska vojska drži oko 80 posto grada. Neki izvještaju pokazuju da Rusija de facto drži cijeli grad, uz sporadične točke otpora.

08:00 Institut za rat objavio nove karte i analizu: “Raste bijes u Rusiji”

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini. “Ruski vojni blogeri izražavaju sve veću zabrinutost i bijes zbog ukrajinske protuofenzive u područjima koja su ruske snage odbacile kao prioritet i koncentrirale se na Severodonjeck.

Proruski Telegram kanal “Dmitriyev” (preko 100.000 sljedbenika) izvijestio je da su ukrajinske snage u potpunosti sposobne nanijeti “bolne udarce” ruskim snagama u Hersonskoj, Harkivskoj i Zaporiškoj oblasti zbog nedostatka adekvatne ruske obrambene snage u tim područjima”, piše Institut.

The Ukrainian counteroffensive in #Kherson Oblast has gotten the attention of Russian forces in the area. The Russians are now scrambling to secure the vital ground line of communication (GLOC) the Ukrainians have threatened.

New w/ @criticalthreats: https://t.co/7CkH3SCBdL pic.twitter.com/zQUG7rh2nm

— ISW (@TheStudyofWar) June 1, 2022