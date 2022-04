AUSTRIJSKI KANCELAR IDE U MOSKVU! Najavljen sastanak s Putinom. Razmjeri zločina izlaze na vidjelo, Ukrajina: Više od 1200 tijela do sada pronađeno u kijevskoj regiji

Ruska invazija na Ukrajinu traje 46. dan. Satelitske snimke locirale su 10-ak kilometara dugačak vojni konvoj kod Harkiva. Boris Johnson naglo je došao u Kijev, Britanija šalje novo oružje Ukrajini. 132 tijela pronađena su u Makarivu, oko 50 km od Kijeva. Ukrajinski predsjednik Zelenski opisao je raketni napad na željezničku stanicu Kramatorsk kao još jedan ratni zločin Rusije. NATO je najavio promjenu strategije na istoku Europe. EU donira milijardu eura Ukrajini i zemljama koje primaju izbjeglice.

18:35 Austrijski kancelar sastat će se u ponedjeljak u Rusiji s predsjednikom Putinom

Austrijski kancelar Karl Nehammer otputovat će sutra u Rusiju kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je glasnogovornik austrijske vlade prema novinskoj agenciji Reuters. To će se dogoditi nakon Nehammerovog posjeta Kijevu u subotu i sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

“On ide tamo, nakon što je obavijestio Berlin, Bruxelles i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog” kako bi potaknuo dijalog, rekao je Nehammerov glasnogovornik.

18:25 Britanci objavili novu kartu ratišta u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu koja prikazuje stanje na ratištu u Ukrajini. Nakon povlačenja ruskih snaga iz okolice Kijeva, očekuje se da će dio snaga biti prebačen na istok Ukrajine kako bi se tamo pojačali ruski napadi.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022

