Austrija mijenja mjere. Ukidaju lockdown za necijepljene. Danska namjerava ukinuti sve covid mjere do veljače

Autor: Dnevno

Sljedeći tjedan Danska planira ukinuti sva preostala ograničenja protiv covida-19. Odlučilli su se na taj korak nakon slične najave u Ujedinjenom Kraljevstvu i Nizozemskoj proteklog tjedna, unatoč visokim brojkama zaraženih omikronom u Europi. Prije dva tjedna Danska je već ublažila ograničenja te dopustila kinima i koncertnim prostorima ponovno otvaranje. No, neka pravila ostaju, poput ograničenog rada restorana i obaveznog nošenja maski.

Ministar zdravstva Magnus Heunicke u pismu parlamentu je rekao da vlada namjerava slijediti preporuke koje je stručni panel objavio u utorak, da se ukinu sva ograničenja do 1. veljače. Tu vladinu odluku treba odobriti parlament, a bit će to najdalekosežnije ublažavanje ograničenja među nordijskim državama.

Ako parlament to odobrio noćni klubovi mogu se ponovno otvoriti i restorani će moći služiti alkohol nakon 22 sata, gosti ne moraju predočiti covid potvrdu prije ulaska. Putnici se mogu voziti autobusom bez maske i trgovine mogu ukinuti ograničenje broja kupaca. Na snazi će samo ostati pravilo o testu i izolaciji pri ulasku u Dansku.

Promjene i u Austriji

Slične odluke prošli tjedan su objavili i Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska i Nizozemska. Među navedenim razlozima su da je broj zaraženih pao ispod vrhunca te da je broj hospitalizacija manji od očekivanoga.

Lockdown za necijepljene prestaje sljedećeg ponedjeljka, objavila je to i austrijska vlada, a to opravdavaju stabilnim brojem pacijenata u bolnicama. Osim toga prestaje zabrana kretanja za necijepljene i to 31. siječnja u ponoć. Kafići i restorani smiju raditi do 22 sata. Pravilo 2G nastavlja se primjenjivati ​​u većini područja (u gastronomiji, u trgovini bez nužde…)

Od 1.2. propisani minimalni razmak između drugog i trećeg cijepljenja smanjuje se sa 120 dana na 90 dana. Od 1.2. promijenit će se i valjanost covid-potvrda – od tada će potvrda o cijepljenju za prvu seriju cijepljenja (dva cijepljenja ili oporavak plus jedno cijepljenje) vrijediti šest mjeseci.