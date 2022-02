ATMOSFERA SVE USIJANIJA: Putin šalje vojsku u Donbas. Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je slanje ruske vojske u istočnu Ukrajinu, kako se navodi u zapovijedi Ministarstvu obrane koju je Putin potpisao večeras, ruska vojska kreće u mirovnu misiju.

Objavljeni su tekstovi dvaju ukaza o Putinovom prizanju Donjecke i Luganske Narodne Republike, a u jednoj od točaka u obama ukazima navodi se da je Putin naložio ruskim oružanim snagama da “osiguraju mir” u tim regijama.

Putin je rusku vojsku poslao u Donjeck i Lugansk, dvije prororuske pobunjeničke republike koje je Putin danas priznao kao neovisne države. Vojska je poslana kako bi tvrdi se “održavala mir”, navodi se u zapovijedi. Kako piše BBC u odluci se ne specifira što to točno znači, ali BBC navodi kako stručnjaci navode kako Putin sada i službeno može poslati vojsku u pobunjenička područja na istoku Ukrajine.

Moskva je dosad u mnogo navrata odbacivala optužbe Ukrajine i njezinih zapasnih saveznika da je ruska vojska već u Donjecku i Lugansku.

