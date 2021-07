ANGELA MERKEL U ŠOKU NAKON POSJETE POPLAVLJENIM PODRUČJIMA: Njezin zamjenik našao se na udaru kritika zbog – smijeha

Njemačka kancelarka Angela Merkel danas je posjetila poplavama opustošene pokrajine na zapadu Njemačke.

“Mi smo uz vas. I pokrajina i država”, rekla je Merkel.

Njemačka je kancelarka pohvalila trud i solidarnost u pogođenim područjima, što je vidjela tijekom svog posjeta, ali je upozorila da problemi ne mogu biti brzo riješeni.

Merkel je rekla kako je došla kako bi uživo dobila “sablasnu sliku” poplavom pogođenih područja.

“Njemački jezik nema riječi kojima bi mogla opisati ovu devastaciju”, rekla je.

“Zbroj svih događaja kojima svjedočimo u Njemačkoj i snaga kojom se događaju sugeriraju da to ima veze s kimatskim promjenama”, rekla je Merkel za posjeta općini Adenau, prenosi Reuters.

“Moramo požuriti, moramo biti brži u borbi protiv klimatskih poemmjenama, rekla je njemačka kancelarka.

“Vidimo s kojom snagom priroda može djelovati”, kazala je Merkel.

“Suprotstavit ćemo se toj snazi prirode – kratkoročno, ali i u srednjem te dugom roku”, dodala je.

S Merkel je bila i premijerka pokrajine Porajnje-Falačka Malu Dreyer.

Oluja je u općini Arweiler u toj pokrajini odnijela najmanje 110 života, dok je 670 osoba ozlijeđeno. U susjednoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija poginulo je najmanje 46 osoba.

U poplavama je do sada poginulo najmanje 157 osoba u Njemačkoj.

Merkel je obećala brzu financijsku pomoć nakon posjeta najgore pogođenim područjima i najavila da će vlada u srijedu pokrenuti kratkoročni program oporavka.

Raščišćavanje pogođenih regija bit će opsežan i dugotrajan posao, što vrijedi i za električnu mrežu i druge komunikacijske veze koje će trebati obnoviti.

Armin Laschet, zamjenik Merkel na mjestu čelnika konzervativne i trenutačno vladajuće njemačke stranke CDU, našao se u međuvremenu na meti žestokih kritičara kad je snimljen kako se smije za posjeta jednom devastiranom mjestu.

Dok je njemački predsjednik izražavao sućut obiteljima žrtava, mogao se vidjeti i Laschet koji se u pozadini šalio i smijao s kolegom.

“Laschet se smije dok Njemačka plače”, donio je na svojoj naslovnici tabloid Bild, a Laschet se ispričao navodeći da žali zbog svog ponašanja.

Na istoku Njemačke, u Saskoj, bila su ugrožena sela na granici s Češkom, u Gornjoj Bavarskoj voda je plavila podrume i ceste, a dramatično je bilo i u Austriji, gdje je na području Salzburga jedan grad u subotu završio pod vodom, a poplave su pogodila u područja na zapadu i jugu zemlje.

After heavy floods in Germany, Belgium and Netherlands – now Austria 👇👇

“This is the climate crisis unravelling in one of the richest parts of the world — which for a long time thought it would be “safe”. No place is “safe” any more.”~ @Luisamneubauer pic.twitter.com/Ql41AiM4Q1

