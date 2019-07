Angela Merkel prelomila: ‘Moramo se oduprijeti ekstremnoj desnici!’

Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u subotu povodom skorašnje 75. godišnjice neuspjelog atentata na nacističkog vođu Adolfa Hitlera, građane Njemačke da se snažnije odupru ekstremno desnim tendencijama.

„Danas smo obavezni suprotstaviti se svim tendencijama koje prijete uništenju demokracije“, rekla je Angela Merkel u svojoj redovitoj video-poruci vikendom. Ona je objasnila kako je zadaća svakog pripadnika društva zalagati se za jačanje civilnog društva i ne pružati priliku ekstremnim desničarima.

„Ovaj dan je dan sjećanja ne samo na one koji su sudjelovali u atentatu 20. srpnja 1944. nego i na sve one koji su se opirali nacionalsocijalizmu“, rekla je kancelarka i dodala kako je važno podsjećati na njemački pokret otpora.

Merkel je podsjetila na ubojstvo lokalnog demokršćanskog političara Waltera Luebckea kojeg su prošlog mjeseca zbog podrške izbjegličkoj politici Angele Merkel, najvjerojatnije ubili pripadnici ekstremne desnice. „Ovaj slučaj nam je pokazao na to koliko je važno podržati one koji se politički angažiraju i na lokalnoj razini“, rekla je Merkel i ukazala na broje preventivne programe koji se bore protiv širenja ektremne desnice. Istodobno je ukazala i na to da je broj pripadnika ove scene u porastu.

„Tko razumije prošlost, može izgraditi dobru budućnost“, rekla je kancelarka.