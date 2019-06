AMERIKANCIMA PRED NOSOM! Ruska mornarica stiže na Kubu! Nitko ne zna što je u brodovima

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Skupina ruskih brodova Sjeverne flote, koju predvodi fregata admirala Gorškova, približila se obali Kube, izjavio je glasnogovornik Sjeverne flote Vadim Serga.

“Skupina brodova Sjeverne flote, na čelu s fregatom admirala Gorškova, došla je do obale Kube. Danas će ruski mornari logističkim brodom Elbrusom i tegljačem “Nikolaj Čiker” posjetiti otočnu prijestolnicu Havanu. Prosječni priobalni tanker Kama nastavlja svoje putovanje do istočnog Karipskog mora, do Trinidada i Tobaga”, rekao je on.

Prijavljeno je da su brodovi otišli na dugačko putovanje iz Severomorska 26. veljače. Od početka putovanja, brodovi i pomoćni brodovi flote prešli su oko 28 tisuća nautičkih milja.

Objavljeno je da su se ruski mornari tijekom putovanja zaustavljali u lukama u Džibutiju i Kolombu, kao i u kineskoj luci Qingdao kako bi sudjelovali u proslavi 70. godišnjice Narodne oslobodilačke vojske Kine.

Proslave su održane u Vladivostoku, zatim su prešli Tihi ocean, ekvator i zaustavili se u Puerto Bolivaru u Ekvadoru. Prošloga tjedna, flota je prošla kroz Panamski kanal do Karipskog mora.

U međuvremenu, hidrografi ruske Sjeverne flote namjeravaju potvrditi pretpostavke o postojanju novih otoka i mapiraju ih tijekom arktičke ekspedicije 2019. godine.

“Postoji šest ili sedam otoka čije postojanje mora biti potvrđeno tijekom ekspedicije, od kojih bi većina trebala da bude duža od 500 metara”, kaže Aleksej Kornis, šef Hidrografske službe flote za ruske medije.

Prema Kornisu, to su otoci u arhipelagu Nova Zembla. Pretpostavke o njihovu postojanju nastale su nakon analize satelitskih snimaka i podataka iz drugih ekspedicija.

“Međutim, otoci se smatraju službeno otkrivenim kada na njih stupe geodeti. Potrebno je utvrditi jesu li te strukture trajne, ako, primjerice, nisu dio glečera”, kaže Kornis.