Amerikancima ovo Rusi neće oprostiti: Povukli potez koji garantira eskalaciju

Autor: Dnevno.hr

Zbog potencijalne ruske prijetnje Sjedinjene Američke Države će po prvi put u 15 godina rasporediti svoje nuklearno naoružanje u Velikoj Britaniji. Ugovori o nabavi za novi pogon Britanskog ratnog zrakoplovstva (RAF) u Suffolku potvrđuju da Amerikanci namjeravaju ondje postaviti nuklearne bojeve glave koje su tripu jače od atomske bombe bačene na Hiroshimu, piše The Telegraph, koji je imao uvid u dokumente Pentagona koji potvrđuju ovu akciju.

Amerikanci su s Otoka maknuli nuklearno naoružanje još 2008. godine, jer su tada procijenili da je prijetnja Rusije smanjena. Ova reakcija stiže u jeku brojnih upozorenja u zemljama članicama NATO-a da se pripreme na rat s Rusijom. Na to su ranije upozorili viši vojni dužnosnik NATO-a, admiral Rob Bauer te glavni načelnik britanske vojske, general Sir Patrick Sanders. Bivši premijer Boris Johnson odmah je obećao da će se prijaviti u civilnu službu ako dođe do rata, a iz Downing Streeta su nakon toga morali negirati pozive generala Sandersa na civilnu službu.

No, to je izazvalo reakciju američkog tajnika za mornaricu, Carlosa Del Tora, koji je pozvao Britance da “preispitaju veličinu svojih oružanih snaga”. Službeni London odmah je odgovorio kako je “Ujedinjeno kraljevstvo drugi najveći potrošač na obranu u NATO-u i najveći u Europi”. Kako bilo, povratak najtežeg američkog naoružanja bio je NATO-ovog programa za razvoj i nadogradnju nuklearnih lokacija.

Eskalacija sa zapada

Zapad to gleda kao odgovor na pojačane napetosti s Kremljom. No, iz Moskve to gledaju kao “eskalaciju”. Nadodaju da će na ove poteze odgovoriti “kompenzacijskim protumjerama”, kako bi zaštitili ruske sigurnosne interese.

“Ako se ikada napravi ovaj korak, gledat ćemo na to kao na eskalaciju, kao na korak prema eskalaciji koji bi stvari odveo u smjeru koji je sasvim suprotan rješavanju gorućeg pitanja povlačenja svog nuklearnog oružja iz europskih zemalja. U kontekstu prijelaza Sjedinjenih Država i NATO-a na otvoreno konfrontirajući smjer nanošenja ‘strateškog poraza‘ Rusiji, ova praksa i njezin razvoj tjeraju nas da poduzmemo kompenzacijske protumjere osmišljene kako bi pouzdano zaštitile sigurnosne interese naše zemlje i njenih saveznika”, rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova.

SAD i Velika Britanija zajedničkim snagama već izvode zračne napade u Crvenom moru. Meta su im hutisti, jemenska milicija koja uz podršku Irana napada kontejnerske brodove kao odmazdu za izraelske napade u Gazi. Stoga dokumenti koji su procurili na stranicama javne nabave američke administracije samo potvrđuju nastavak suradnje.

Jačanje položaja u Europi

U RAF-ovoj bazi Lakenheath nuklearno je oružje bilo stacionirano tijekom Hladnog rata. Dokumenti sugeriraju da će biti i sada, jer su SAD naručile novu opremu koja uključuje “balističke štitove” namijenjene za zaštitu od napada na “imovinu visoke vrijednosti”. Uz to, u lipnju bi trebala krenuti izgradnja stambenog kompleksa za američke vojnike. Očekuje se da bi u Lakenheathu trebale biti stacionirane gravitacijske bombe B61-12, jačine 50 kilotona.

“Sjedinjene Države rutinski nadograđuju svoje vojne objekte u savezničkim zemljama. Neklasificirani administrativni proračunski dokumenti često prate takve aktivnosti. Ovi dokumenti ne predviđaju, niti im je namjera otkriti bilo kakav konkretan položaj ili detalje o bazi. Politika SAD-a je da niti potvrđuje niti negira prisutnost ili odsutnost nuklearnog oružja na bilo kojoj općoj ili specifičnoj lokaciji”, poručio je glasnogovornik Pentagona.









Predsjednik Joe Biden već je ranije najavio da će SAD “pojačati svoj položaj snaga u Europi kako bi odgovorili na promjene u sigurnosnom okruženju”. To znači i raspoređivanje dviju eskadrila borbenih zrakoplova F-35, koji imaju sposobnost nošenja bombi u istu britansku bazu. SAD, inače, temeljem NATO-ovog sporazuma o dijeljenju nuklearnog oružja imaju raspoređene nuklearne bojeve glave u Belgiji, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj.