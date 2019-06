AMERIČKI KONGRESMEN IZJAVOM RAZBJESNIO SRBIJU! ‘Oni su grozan narod! Te silovateljske smradove i đubrad nitko ne želi privesti!’

Američki kongresmen iz Tennesseeja Timothy Floyd Burchet, nakon razgovora s bivšom predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom o odnosima sa Srbijom, ovu je naciju komentirao nebiranim riječima.

Na Twitteru je, naime, objavio video na kojem srpski narod naziva “groznim”:

“Sastao sam se s bivšom predsjednicom Kosova, ona je jedna prilično srdačna dama. Razgovarali smo o onoj đubradi u Srbiji, o njihovim ratnim zločinima, posebno silovanjima. Oni su grozan narod. Pričali smo o onoj đubradi u Srbiji i strašnim zločinima koje su učinili, posebno o gnusnim silovanjima i svim ostalim ratnim zločinima koje su učinili tamo. Oni su grozan narod, ne žele privesti te smradove. Po meni oni nemaju ni malo hrabrosti. Ljudi u Srbiji nemaju hrabrosti da riješe ratne zločine, ali se nadam da ćemo ih pritisnuti”, objavio je Timothy Floyd Burchet.

I had a great conversation with the former President of Kosovo about war crimes carried out by DIRTBAG Serbians and no one willing to punish them. pic.twitter.com/KzrXr02zTs

