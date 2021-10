ALEC BALDWIN NAKON UBOJSTVA NA SETU: ‘U potpunosti surađujem s policijskom istragom’, otkrio i da je u kontaktu s mužem preminule

Nakon bizarne nesreće na filmskom setu u Novom Meksiku, kada je filmskim rekvizitom upucao direktoricu fotografije Halynu Hutchins , glumac Alec Baldwin izrazio je šok i tugu.

Na Twitteru je potom objavio da je u kontaktu s njezinim suprugom te da je ponudio podršku.

“Srce mi je slomljeno zbog njezinog muža, njihovog sina i svih koji su poznavali i voljeli Halynu”, napisao je.

Hutchins, 42, ustrijeljena je na setu vesterna Rust dok je radila kao direktorica fotografije.

“Nema riječi kojima bih mogao izraziti šok i tugu u vezi s tragičnom nesrećom koja je odnijela život Halyni Hutchins, supruzi, majci i našoj kolegici kojoj se duboko divimo”, napisao je na Twitteru.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021