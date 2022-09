‘AKO SU TO MUSLIMANI, BOŽE, UČINI ME NEVJERNIKOM’: Raste bijes u Iranu, umrla je žena pritvorena zbog hidžaba. Policija kaže, samo se srušila

Svi su dnevni listovi u nedjelju posvetili naslovnice Mahsi Amini i više od milijun ljudi odalo je na društvenim mrežama počast toj mladoj ženi koja je umrla u pritvoru kamo ju je privela ćudoredna policija zbog kršenja propisa o hidžabu.

Dvadesetdvogodišnja Amini umrla je u petak pošto je pala u komu nakon privođenja u Teheranu što je ponovno u središte pozornosti stavilo ženska prava u Islamskoj Republici Iran.

Policija je odbacila sumnje da je mlada žena bila pretučena zbog čega je završila u komi te navodi da se samo srušila dok je čekala zajedno s drugim privedenim ženama.

The Islamic Republic of Iran regime did this to an innocent young woman! Her “crime”: improper hijab.

Now Mahsa Amini is in a coma.

No sanctions relief for this brutal dictatorship that daily commits human rights abuses against the innocent people of Iran! #مهسا_امینی pic.twitter.com/ECArk13fzK

