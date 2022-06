AKO IM OVO USPIJE, CIJELI SVIJET ĆE KASKATI ZA NJIMA! Konstruirali ‘čudovište’ i pronašli novi izvor energije, nalik nijednom drugom

Autor: L.B.

Što se tiče novih tehnologija te vrijednog, upornog i strpljivog rada na novitetima Japancima nema ravnih.

Pokazali su to još jednom i to pronalaskom novog izvora energije koji nije nalik nijednom drugom poznatom.

Naime, taj se izvor energije nalazi duboko ispod površine mora, a kako bi ga iskoristili, japanski su znanstvenici izradili golemu turbinu, konstruiranu kako bi mogla izdržati i najjače oceanske struje te ih pretvoriti u gotovo neograničenu opskrbu električnom energijom, javlja Bloomberg.





Golema i moćna – Kairyu

Već više od deset godina traje proučavanje ove tehnologije od strane japanske kompanije Ishikawajima-Harima Heavy Industries, poznate i kao IHI Corporation, a 2017. se udružila s Organizacijom za razvoj nove vrste energije i industrijske tehnologije (NEDO).

To je rezultiralo testiranjem prototipa u veljači koje je trajalo više od tri godine, nakon čega su proizveli prototip težak 330 tona i nazvan Kairyu, što bi se moglo prevesti kao – oceanska struja.

Golema turbina sazdana je od 20 metara dugačkog trupa, okruženog parom cilindara slične veličine, od kojih svaki sadrži sustav za proizvodnju energije na kojima se nalaze propeleri dugi 11 metara.

Kada se Kairyu usidri na dnu oceana, turbina počinje tražiti najučinkovitiji položaj za stvaranje energije od tlaka koji stvaraju oceanske struje.

Nova tehnologija

Nakon testiranja, istraživači su shvatili da ova turbina zapravo može generirati očekivanih 100 kilovata stabilne energije, zbog čega kompanija sada planira povećati sustav na dva megavata, koji bi mogao biti na tržištu već 2030-ih.

Testiranje turbine provedeno je u moru uz jugozapadnu obalu Japana, a kada dođe do komercijalne proizvodnje ove energetske novotarije, japanski je plan postaviti turbine u more gdje djeluje jedna od najjačih morskih struja na svijetu – struja Kuroshio.









Potom bi dobivenu energiju prenosili kabelima rastegnutima po morskom dnu.

Zahtjevan položaj i katastrofa natjerali zemlju na alternativna razmišljanja

Međutim, ovaj japanski projekt, koji bi mogao, sudeći prema uspješnosti testiranja, postaviti nove imperative u budućnosti na tržištu električne energije, japanska kompanija nije počela razvijati slučajno.

Naime, budući je Japan zemlja koja se uvelike oslanja na uvoz fosilnih goriva i s obzirom na negativan stav javnosti prema korištenju nuklearne energije nakon katastrofe u Fukushimi 2011., zemlja se trudi sve više fokusirati na korištenje obnovljivih izvora energije.









No, mogućnosti su Japana ograničene. Velika planinska područja, kao i položaj zemlje ne ostavljaju puno prostora svakakvim mogućnostima dobivanja energije, kao što su vjetroelektrane ili pak, polja solarnih panela, pa se, logično, zemlja odlučila okrenuti onome čime obiluje, a to su more i morske struje.

Problem s tajfunima i tehnološko čudovište

Naime, istočno od Japana nalazi se vrtlog Tihog oceana, a na mjestu gdje se taj vrtlog susreće s Japanom stvara se relativno jaka struja zvana Kuroshio.

IHI procjenjuje da bi se u slučaju uspješnog “prikupljanja” energije te struje moglo proizvesti 205 gigavata električne energije, što bi bilo praktički dovoljno za velik dio energetske potrebe zemlje.

Ipak, znanstvenici se suočavaju s izazovom, budući je taj veliki izvor energije jako teško iskoristiti. Najbrže struje nalaze se blizu površine, gdje bi tajfuni mogli lako uništiti postrojenja. Stoga je turbina Kairyu dizajnirana tako da pluta na otprilike 50 metara ispod površine. Pri struji koja teče otprilike jedan do dva metra u sekundi, pokazalo se da Kairyu može proizvesti 100 kilovata snage.

No, u usporedbi s prosječnom obalnom vjetroelektranom koja proizvede 3.6 megavata, ova energija može se činiti preslabom. No projekt ide dalje i turbina Kairyu bi uskoro trebala doživjeti veliko unaprjeđenje i dobiti svog nasljednika, tehnološko čudovište koje će okretati 20 metara duge propelere kako bi generiralo 2 megavata energije.

Težak posao, ali ako uspiju, Japan će višestruko profitirati

Iako su do sada svi pokušaji da se iz snage plime, valova i oceanskih struja proizvede dostatna količina energije do sada neslavno propadali, postoji ogroman interes za ovaj nedovoljno iskorišten prirodni resurs.

Naime, problem predstavljaju ogromni troškovi inženjeringa, ekološka ograničenja, blizina obalnih područja i slično.

Međutim, uspije li IHI Corp. naći rješenja za ove probleme, Japan bi mogao višestruko profitirati. Naime, iako je još do toga dugačak put, energija dobivena iz oceana mogla bi potencijalno osigurati od 40 do 70 posto japanskih energetskih potreba. U usporedbi s postrojenjima na kopnu, pod vodom je mnogo kompliciranije instalirati bilo kakav sustav.

“Za razliku od Europe, koja ima dugu povijest izvlačenja nafte u Sjevernom moru, Japan je imao malo iskustva s izgradnjom postrojenja na moru. Tu ima velikih inženjerskih poteškoća i izazova. Treba izgraditi sustav koji je dovoljno snažan da izdrži teške uvjete oceanskih struja i da nema velikih troškova održavanja”, rekao je stručnjak za oceansku tehnologiju Ken Takagi s Graduate School of Frontier Sciencesa u Tokiju.