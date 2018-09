AFRIKA ZAVIJENA U CRNO: U katastrofalnom potonuću trajekta poginulo je 136 ljudi

Broj poginulih u potonuću tanzanijskoga trajekta na jezeru Viktoriji povisio se na najmanje 136, rekao je policijski zapovjednik u petak.

Trajekt MV Nyerere prevrnuo se u četvrtak popodne na nekoliko desetaka metara od iskrcajne platforme njegova konačnog odredišta na otoku Ukara, na jugu najvećeg afričkog jezera, objavila je u četvrtak navečer Tanzanijska agencija za električne i mehaničke usluge, pružatelj usluge trajektnog prijevoza.

Prema početnim procjenama na trajektu kapaciteta 100 ljudi nalazilo se više od 300 ljudi.

U petak ujutro potraga spasilačkih službi, prekinuta noću, nastavljena je. Televizija je objavila kako su “izgledi da se pronađu preživjeli jednaki gotovo nuli”.

Uzroci nesreće nisu još poznati, ali prethodne tragedije u tom području velikih jezera najčešće su pripisivane pretrpanim plovilima.

Uz putnike, MV Nyerere prevozio je i robu kad se prevrnuo.

Godine 1996. gotovo 700 osoba poginulo je u brodolomu trajekta koji je plovio prema Mwanzi.

Viktorijino jezero, jezero u istočnoj Africi, nalazi se na teritoriju Ugande, Kenije i Tanzanije. Najveće je afričko jezero, a treće na svijetu. Obuhvaća 68.800 četvornih kilometara.

More than 100 people have died after a ferry sunk in Tanzania’s Lake Victoria.

#GME | More than 200 people are feared drowned after a ferry capsized on Lake Victoria in Tanzania. The search for survivors and victims is continuing this morning. @SandforAlasdair has more on this tragedy.https://t.co/Rve1LorsqB pic.twitter.com/GtRphMS73t

— euronews (@euronews) September 21, 2018