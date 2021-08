AFGANISTAN U RUKAMA TALIBANA! Analitičar: ‘Opcija u kojoj se oni ustoličuju uopće nije loša za sigurnost i stabilnost, oni su se kultivirali’

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak talibane da odmah zaustave ofenzivu u Afganistanu te je upozorio da “Afganistan izmiče kontroli”. SAD, koje su prepustile zemlju na milost i nemilost talibanima, napustivši zemlju, šalju oko 3000 dodatnih vojnika kako bi pomogli u evakuaciji osoblja američkog veleposlanstva, dok Britanija raspoređuje oko 600 vojnika za evakuaciju svojih građana. Većina od 3000 američkih vojnika trebala bi doći do kraja vikenda, priopćio je u petak Pentagon. Druga veleposlanstva, uključujući ona Nizozemske, Njemačke i Norveške te humanitarne skupine priopćili su da također izvlače svoje ljude.

Od početka godine gotovo 400.000 ljudi raseljeno je zbog sukoba diljem Afganistana, priopćili su Ujedinjeni narodi. Do petka su talibanski militanti zauzeli tri velika afganistanska grada i cijeli niz pokrajinskih prijestolnica, bilježeći velike vojne uspjehe posljednjih tjedana na terenu, a stežu i obruč oko Kabula čija je sudbina sada neizvjesna. Guterres je pozvao sve strane da učine više kako bi zaštitili civile.

Zbog cijele situacije u Afganistanu, kontaktirali smo političkog analitičara Branimira Vidmarovića, koji je za čitatelje portala Dnevno objasnio kako stvari doista stoje u Afganistanu, što sada čeka tu zemlju te kako, vjerovali ili ne, za nju uopće nije loše da je zauzmu cijelu. Jer, kako kaže – talibani već odavno nisu ekstremistička skupina, oni su se kultivirali.

‘Vratili su zemlju u 1996. godinu’

“Mislim da je ovako naglo napuštanje Afganistana sa strane SAD-a bila velika greška. Iako Amerikanci nakon ubojstva Osame bin Ladena nisu imali nekih jasno definiranih ciljeva u Afganistanu, ipak su postigli nekakvu krhku ravnotežu, pa je stoga ova odluka zapravo vratila zemlju u ono stanje nakon 1996. kada su talibani prodirali i osvajali sve veće teritorije. Tada je i Kabul pao i to je sve bilo stavljeno na čekanje američkom invazijom. Sada se to nastavlja”, objašnjava Vidmarović.

Vezano za egzodus stanovništva i bijeg pred talibanima, kazao je i kako taj egzodus i nije tako masovan, budući da talibani nisu više nisu onakvi ekstremisti kao što su bili.

“Oni su evoluirali i u ovom sada nasrtaju dobar dio gradova se predaje bez ikakve borbe. Niti talibani vrše masakre, niti nekakve genocide, puno su uljuđeniji i kulturniji, nude amnestije, različite moduse suradnje i za vladine snage. Stanovnici na terenu kažu kako u onim gradovima u kojima nije bilo žestokih borbi se ništa nije zapravo promijenilo na gore. Pokušavajući dočarati kako je to bilo, kažu ‘da su zaspali uz jednu vlast, a probudili se uz drugu – talibane’ i da je sve bilo u redu. Tako da zapravo taliban više nije ekstremistički moment u cijeloj priči”, ističe Vidmarović.

‘Val će doći i do Europe i prije nego što mislimo’

Izvješća iz južne afganistanske pokrajine Paktika govore da je glavni grad provincije, Sherana, pao u ruke talibanima. Lokalni novinar u Sherani potvrdio je za CNN da su grad u subotu oko 13 sati po lokalnom vremenu potpuno preuzeli talibani. Paktika se nalazi južno od Kabula i graniči s Pakistanom.

Glasnogovornik talibana Zabiullah Mudžahid rekao je da su talibanske snage zauzele grad i da su se vladine trupe predale. Video i slike iz grada u subotu prikazuju talibanske borce na ulicama i izvan guvernerovog ureda, dok je mnoštvo muškaraca napustilo gradski zatvor.









Ranije je Aziz Aziz, član pokrajinskog vijeća u provinciji Paktika, potvrdio da su talibanski borci ušli u grad. CNN se obratio vladinim dužnosnicima za komentar, ali se nisu javili. Sherana je 18. glavni grad koji je u posljednjih osam dana pao pod talibane.

“Naravno, unutar samog Afganistana ima dosta premještanja, ipak na onim mjestima gdje se vode okršaji, stanovništvo bježi. To je sada primarno migracija unutar same zemlje, naravno, bit će i šire, samo još ne znamo u kojem obimu. Ponajprije u centralnoj Aziji, iako su te zemlje zatvorile svoje granice, a doći će val, naravno, i do nas, do Europe i prije nego što mislimo”, govori Vidmarović.

Rusija i Erdogan

SAD su napustile zemlju, no što je s Rusijom? Na pitanje kakav je njezin stav prema cjelokupnoj situaciji, odgovara:

“Rusija oprezno pregovara s talibanima, njoj je trenutačno važno samo jedno, da neće podržavati nikakve terorističke aktivnosti u zonama ruskih interesa, odnosno da neće destabilizirati zemlje centralne Azije i postsovjetski prostor, da neće biti nikakvih terorističkih aktivnosti u samoj Rusiji. Talibani su to i obećali na papiru, a Rusija smatra da su talibani stasali i da su zreliji nego što su bili, ali još uvijek je to dosta oprezan stav. Pritom Rusija nema nekakvog utjecaja na njih, niti može imati zbog povijesti, zbog sovjetske invazije, tako da zasad je to samo osluškivanje i nekakvo uzajamno razumijevanje pozicija. Jer taliban je službeno u Rusiji teroristička organizacija i nije skinuta s tog popisa.”

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, nakon upletanja u Siriju, Irak, Azerbajdžan, Libiju i pitanje Ujgura u Kini, sada se kao spasitelj nudi i za pregovore s čelnicima talibana u Afganistanu. Erdoğan cilja postati vođa i zaštitnik svih muslimana u svijetu te je najavio da će razgovarati s talibanima da 500 turskih vojnika ostane u zračnoj luci u glavnom gradu Kabulu kako bi je štitili.

Međutim, talibani su odmah upozorili Tursku tražeći da napusti Afganistan s drugim snagama NATO-a upozorivši Erdoğana da ne napravi “veliku grešku”.

Naime, Erdoğan želi u Afganistanu primijeniti tzv. “libijski model” pomoći. Naime, Erdoğan će pokušati s talibanima postići sporazum kao što je to učinila Kina koja je uspjela uspostaviti suradnju s njima i izbjeći sukob. Erdoğan računa da će mu u njegovoj nakani pomoći partnerske države poput Pakistana i Katara, koje imaju snažan utjecaj na talibane. Osvrćući se na ključne afganistanske mirovne pregovore u Dohi, glavnom gradu Katara, Erdoğan je rekao:

“Mislim da ćemo dobro iskoristiti ovaj proces. Postoje i alternative i trenutno radimo na njima”. Napominjući da je SAD objavio odluku o povlačenju iz regije, Erdoğan je rekao da Washington želi da aerodromom u Kabulu upravlja Turska, kao što je to radila već nekoliko godina. Međutim, iako Turska uživa simpatije afganistanskog naroda, to ne znači da se vrlo brzo neće susresti s napadima talibana, koji su sada ohrabreni povlačenjem NATO snaga. Istodobno, talibanski vođe kazali su da neće pregovarati s afganistanskom vladom sve dok Ashraf Gani bude predsjednik, rekao je pakistanski premijer Imran Khan, naglasivši da političko rješenje sukoba izgleda teško ostvarivo pod sadašnjim uvjetima.

‘Talibani imaju podršku u društvu, a Erdogan želi skrenuti pozornost s unutarnjih problema’

“Erdogan lovi krize po svijetu, krize koje se tiču muslimanskog svijeta, pokušavajući na taj način ojačati tursku vanjsku politiku. Naravno, i svoj položaj i skrenuti pozornost s unutarnjih problema. Znamo da je on nakon američke odluke o napuštanju Afganistana tražio da Turcima ostave zračnu luku, odnosno da turske snage tamo ostanu, da im se da nešto pod kontrolu. Mislim da se radi o čistom vanjskopolitičkom utjecaju u pozicioniranju Turske u islamskom svijetu. Jer zapravo Turska ne može zaustaviti talibane jer oni nemaju nikakvog razloga slušati bilo koju muslimansku zemlju, osim Pakistana, jer je Pakistan sukreator pokreta ‘taliban’ i jedini koji im daje moralnu, vojnu i financijsku podršku. I njima jest u interesu da pokret ‘taliban’ prevlada u Afganistanu.

Jako napreduju, iako to napredovanje ne mogu zahvaliti svojim vojnim uspjesima i tehnologiji, već zato jer ipak imaju podršku među stanovništvom, imaju simpatije u nekim mjestima, a i zato što imaju veći kredibilitet. Stvorili su taj imidž borbe protiv okupatorskih režima, borbe za slobodu, zajednička povijest i slično. Tako da oni imaju podršku u društvu. Naravno, ne stopostotnu, no veliku i sada je pitanje koji im je konačni cilj. Ili potpuno zauzimanje Kabula i Afganistana, uspostava svoje vlasti, prepisivanje Ustava, pa kasnije političke i ekonomske reforme ili im je cilj dovesti trenutačnu vlast u Kabulu do pregovora, odnosno ucijeniti ih i primorati na diobu vlasti kroz dualističku vlast, odnosno koalicijsku s postojećom Vladom”, ističe Vidmarović i dodaje:

“Takvih modela ima po svijetu, primjerice Libanon. Isto tako, ne treba uopće ići tako daleko, imamo to u susjedstvu – Bosna i Hercegovina je isto po etničkom principu”, objašnjava.

‘Opcija u kojoj se Talibani ustoličuju kao glavni uopće nije loša za sigurnost i stabilnost’

On tvrdi i da situacija u kojoj se talibani ustoličuju kao glavni uopće nije loša za sigurnost i stabilnost jer to onda znači da rat prestaje.

“Uzmimo situaciju da Amerike više nema, i traje taj sukob. U interesu je svih dobronamjernih ljudi iz međunarodne zajednice da se taj sukob završi. Opcija u kojoj se talibani ustoličuju kao glavni uopće nije loša za sigurnost i stabilnost jer to znači da rat prestaje. S druge strane, počinje ekonomski oporavak, kakav-takav, primarno uz pomoć Pakistana, a onda vjerojatno i uz pomoć Kine. To znači da se talibani moraju početi baviti birokracijom, zakonodavstvom, ekonomijom, vanjskom politikom, zdravstvom, socijalnom politikom, čime nestaje ekstremizam. A s druge strane, u ovom sada kaosu se rađaju ponovno ćelije Islamske države, koja je nastrojena protiv talibana, jer oni su protiv svih, pa i trenutne vlasti. Jedini koji imaju kapaciteta, morala i motivacije da suzbiju širenje tog nepoželjnog ekstremizma u Afganistanu jesu talibani, jer vidimo da centralna vlada i njihove snage ništa ne mogu učiniti osim ako ne dobiju kolosalnu pomoć”, kaže Vidmarović

Zaključuje i da pokret ‘taliban’ sada postaje jedan sigurnosni čimbenik.

“Njima nije cilj ići dalje od Afganistana, imaju pozitivne diplomatske kontakte s Kinom, Rusijom, Uzbekistanom, prešutno razumijevanje s Tadžikistanom i Turkmenistanom, oni su nadrasli to i cilj im je sada samo Afganistan”, zaključio je Branimir Vidmarović.