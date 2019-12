13-godišnjak ubio brucošicu nožem, dvojica preostalih sudionika u bijegu!

Policija u New Yorku uhitila je danas 13-godišnjeg dječaka zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu brucošice Tesse Rane Majors, javlja CNN. Osumnjičeni je priznao da je djevojka ubijena nožem tijekom pljačke te je otkrio da je s njim bilo još dvoje ljudi.

Nesretna djevojka izbodena na smrt u srijedu navečer

18-godišnja Tessa Rane Majors izbodena je na smrt tijekom oružane pljačke koja se dogodila ove srijede u večernjim satima nedaleko od škole Manhattan. Pronašao ju je pripadnik školskog osiguranja, koji je odmah pozvao 911. Odvedena je u bolnicu, no uskoro su liječnici objavili da je umrla od zadobivenih rana.

Policija je odmah posumnjala na pljačku u kojoj je sudjelovalo nekoliko ljudi. U blizini napada pronađen je nož i mobitel. No nije imala ni novčanik ni torbicu. Policajci su pretpostavili da je riječ o pljačkašima koji već neko vrijeme djeluju na tom području.

Jučer su u zgradi nedaleko od mjesta ubojstva pripadnici policije spazili dječaka u odjeći koja je odgovarala opisu napadača na nesretnu brucošicu te su ga uhitili. Druga dvojica koje je uhvaćeni dječak imenovao još uvijek nisu uhićena.

