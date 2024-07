Svijet reagirao na Bidenov potez bez presedana: ‘To je najbolja odluka koju je mogao donijeti’

Joe Biden povukao se iz predsjedničke utrke. U nastojanjima da krene i po drugi mandat, najstariji američki predsjednik u povijesti povukao je odluku bez presedana. Iako je to bilo neminovno zbog brojnih gafova koje je imao, ne samo u kampanji, već i tijekom svog mandata, nagađanja kako bi se to moglo dogoditi bila su sve glasnija, a na kraju su se i obistinila.

Biden je u priopćenju svoje odluke naglasio da će podržati potpredsjednicu Kamalu Harris koja sad preuzima ulogu kandidatkinje te dodao da će “svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika” do kraja svog mandata. Šokiralo je to brojne američke saveznike, ali i izazvalo reakcije oponenata.

“Zahvaljujući Bidenu, transatlantska suradnja je bliska, NATO je jak i SAD su nam dobar i pouzdan partner. Njegova odluka da se više ne kandidira zaslužuje priznanje”, objavio je njemački kancelar Olaf Scholz na X-u.

Nedavno izabrani premijer Ujedinjenog Kraljevstva, Keir Starmer rekao je da “poštuje” odluku Bidena i “raduje se” zajedničkoj suradnji do kraja mandata. “Znam da će predsjednik Biden, kao što je činio tijekom cijele svoje izvanredne karijere, donijeti odluku na temelju onoga za što vjeruje da je u najboljem interesu američkog naroda”, dodao je Starmer.

Kanadski premijer Justin Trudeau nazvao je Bidena “pravim prijateljem” Kanađana. “On je sjajan čovjek i sve što radi vođeno je ljubavlju prema svojoj zemlji”, poručio je Trudeau. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je gospodin Biden “donio teške odluke” tijekom svoje političke karijere koje su “očuvale svijet sigurnijim, a demokraciju i slobodu jačima. Znam da ste se vodili istim principima kada ste objavili svoju posljednju odluku. Možda najtežu u svom životu”, poručio je Tusk.

Japanski premijer Fumio Kishida istaknuo je da je Bidenovo odustajanje od predsjedničke utrke “najbolja politička odluka koju je mogao donijeti”. “Savez Japana i SAD-a kamen je temeljac diplomacije i sigurnosti naše zemlje, stoga ćemo pažljivo pratiti situaciju”, rekao je Kishida. Premijer Češke Republike, Petr Fiala, opisao je Bidenovu odluku o povlačenju kao “odgovornu i osobito tešku, ali utoliko vrijedniju”.

Talijanski ministar vanjskih poslova i zamjenik premijerke Antonio Tajani rekao je da njegova zemlja “mora s velikom pozornošću gledati na SAD”. “Dobro ćemo surađivati ​​s kim god da bude sljedeći predsjednik, bilo Trump ili Harris”, rekao je.

