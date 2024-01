Svijet je u kaosu i više nikada neće biti isti: ‘Jedan događaj ove godine je ključan’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

2023. mnogi analitičari nazivaju godinom ratova i sukoba, a ako je suditi prema najavama u početku ove godine oni bi mogli eskalirati i proširiti se, a u svakom slučaju odužiti se. “Rat Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze trajat će cijelu 2024. godinu”, rekao je to glasnogovornik izraelske vojske u obraćanju svojim vojnicima povodom Nove godine. “Izraelska vojska mora planirati unaprijed jer ćemo biti pozvani na dodatne vojne zadatke kroz cijelu ovu godinu”, rekao je u nedjelju Daniel Hagari.

Istaknuo je da će deseci tisuća rezervista biti potrebni za nastavak rata, no da će i dio njih pauzirati od sukoba kako bi se pripremili za dugotrajne borbe. Podsjećamo, Izrael je mobilizirao 300 tisuća rezervista za rat, što je oko 10 do 15 posto radne snage cijele države. Dio njih je otpušten, no vladini izvori tvrde kako njih između 200 i 250 tisuća i dalje služi.

I dok su koncem godine Huti počeli napadati tankere čime su ugrozili svjetsku ekonomiju te se spominje i mogućnost blokade Sueskog kanala, početkom 2024. SAD, Rusija i Kina gledaju i čekaju sljedeće korake drugih zemalja na Bliskom istoku, ali i u Africi koje su pune raznih režima i militantnih organizacija.

Rat eskalirao

I rat u Ukrajini je nakon dužeg statusa quo i nakon što se mislilo kako se fokus u potpunosti prebacuje na Izrael i Gazu je ponovno naglo eskalirao. Rusi su izveli jedan od najjačih napada od početka invazije te su gađali gradove diljem Ukrajine. Trupe Volodimira Zelenskog su uzvratile lansirajući projektire na ruski Belgorod da bi danas Rusi izveli još jače napade na Kijev.

Obraćajući se ruskim vojnicima u ponedjeljak, Putin je rekao da se rat okreće u korist Moskve i da želi da rat brzo završi, ali samo pod uvjetima Rusije, prenosi BBC. Dodao je da su zapadne pristaše Ukrajine najveća prepreka okončanju sukoba, ali je rekao da se njihova retorika počela mijenjati jer su počeli shvaćati da ne mogu “uništiti” Rusiju.

Osim toga, onaj za kojega su mnogi najavili da će najviše profitirati od izbijanja sukoba u Ukrajini, kineski predsjednik Xi Jinping u novogodišnjem čestitanju rekao je nešto što je alarmiralo zapadne političke elite. “Ujedinjenje s Tajvanom je neizbježno”, rekao je i upozorio svijet.

Povratak Trumpa?

2024. je i godina izbore pa nas tako očekuju izbori u SAD-u gdje Donald Trump promatra geopolitička previranja i čeka šansu za povratak na scenu… Što nas čeka, ispričao nam je geopolitički analitičar Denis Avdagić.









“Ove godine je najznačajniji događaj, ako se nešto izvanredno ne dogodi, američki izbori. Mislim da oba glavna kandidata nisu nepoznanica. Nije da idemo u neko nepoznato područje nego znamo što se može očekivati ako Trump dođe na vlasti. Jedan dio lidera smatra kako će njihovim politikama od velike koristi biti dolazak Trumpa. Retorika Dodika koja je vrlo otvorena ili nekih drugih daje naslutiti da oni očekuju nešto vrlo korisno za svoje političke entitete. Stvarnost će pokazati kada se dogodi. Mislim da je pretjerano likovanje unaprijed onih koji čekaju Trumpa”, smatra Avdagić i dodaje:

“Prvi Trumpov mandat je bio turbulentan, ali nije bio toliko strašan kao što se najavljivalo. Najgori momenti su oni s čime je počeo s alternativnim činjenicama, mislim da je to nešto što ne mogu zaboraviti. Naprosto, neke stvari ne možete ljudima mazati uči, da imate najveću inauguraciu, a da ona to nije”, prisjeća se.

“Vidjet ćemo i kakav će biti drugi mandat. Sigurno je da će doći do zahlađenja odnosa EU i SAD-a . To će imati velike reperkusije. Ne treba zaboraviti da predsjednik u SAD-u ne može sam vladati. A kongres i senat su već odlučili zacementirati nemogućnost izlaska iz NATO-a i u tom kontekstu vidi se da to dvostranačje nalazi konsenzus oko važnih pitanaj”, objasnio je Avdagić.

Kina sanja Tajvan

“Priča s Tajvanom nije nova, ne mijenja se ništa previše. Ne vjerujem da su spremni napasti, mislim da kalkuliraju zbog Amerikanaca. Mislim da će kao mačka kružiti dok se kaša ne ohladi da je kušaju”, smatra analitičar

“Mi smo prošle godine imali za vidjeti pokušaj slamanja Ukrajine odnosno uništavanja energetske infrastrukture i grijanja i nije ovo neki novitet. Važno je da usprkos tome da su svjesni da Ukrajina ne dobiva više toliko potpore, činjenica da ih ipak nisu toliko uništili govori da Rusi nemaju isto toliko snage da ih totalno pokore.

Ipak, pokazalo se da i je Europa tigar od papira. U vojnom smisli i u proizvodnji. To je vrlo zabrinjavajuće, Europa se pacificirala i demilitarizirala. A vidimo da prijetnje postoje”, opisao je analitičar stanje u Ukrajini.

Humanitarna katastrofa u Gazi

“Mislim da je to spašavanje vojnika Netanyahua. Gaza je praktički uništena. To je zastrašujuće. U humanitarnom smislu jedna od najvećih kriza koje sam vidio, a nepotrebna. Ovdje ima interesa za dostavljanje pomoći, međutim Gaza je zatvorena. Mislim rekao sam prije par mjeseci da se ne slažem s tezom da je Gaza konc logor.

Danas mislim da je to u potpunosti korektno. Situacija je grozna, bilo kakvo vojno djelovanje ne rješava problem i stvara još veću katastrofu. Ne vidimo rezultate niti izraelska javnost vidi rezultate. Mislim da se Netanyahu želi spasiti i ne preza ni pred čim. A Izrael gubi potporu i saveznike. Vide se velike pukotine u odnosima sa SAD-om”, zaključio je.