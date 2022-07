SVIJET IMA NOVI MEĐUNARODNI POREDAK: ‘Europa će platiti najveću cijenu. Pogledajte što nas čeka na proljeće sljedeće godine’

Autor: Dnevno.hr

Ako Rusija ne uspije postići svoje geopolitičke ciljeve, vjerojatno je da će ove jeseni i zime potpuno zatvoriti isporuku nafte i prirodnog plina prema Europskoj uniji, prošlog tjedna je objavio dr. Robert Barić, docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu najavivši da će u proljeće 2023. doći do novog vala migracija iz sjeverne Afrike, s Bliskog istoka i dijelova Azije ako se nastavi ruska politika korištenja hrane kao oružja, piše Globus.

Barić, kojega je šira javnost upoznala kao vrsnog vojnog analitičara 6. srpnja je održao predavanje na kojemu je govorio o globalnim posljedicama rata u Ukrajini.

”Ovo će biti dugotrajni rat koji će imati jako ozbiljne posljedice. A Europa će platiti najveću cijenu jer se sada vidi da je politika Njemačke i Francuske prema Kini i Rusiji zadnjih 25 godina temeljena na principu ‘promjene kroz trgovinu’ bila potpuno pogrešna. Ovaj sukob je katalizator koji je ubrzao sve promjene započete ranije, srazom SAD-a i Kine i pandemijom”, govori Barić ističući kako ovo nije rat Rusije i Ukrajine, nego otvoreno sukobljavanje Rusije sa Zapadom.





“Sukob je započeo još 1991. godine. Od početka su obje strane imale sasvim drugačiji pogled na uređenje međunarodnih odnosa. Za Rusiju je završetak hladnog rata značio kraj ideološke konfrontacije. Željeli su se vratiti u okrilje “starog Zapada” u kojem bi Rusija i SAD partnerski diktirali globalnim procesima kao neka vrsta kondominija dviju velikih sila. Sjedinjene Države to nisu prihvatile jer nisu željele obnovu ruske euroazijske hegemonije. I od toga počinju svi sukobi.

S Rusijom nema sporazuma

Krivo je kad netko kaže da nam treba neki novi Gorbačov umjesto Putina. Putin radi silom ono što su Gorbačov, pa i Jeljcin u prvom mandatu, željeli postići sporazumom. Rusija želi iskoristiti ovisnost Europe o energentima, ali i nedostatak hrane u Africi, na Bliskom istoku i velikim dijelovima Azije. Time žele stvoriti krizu koja će izazvati podjelu na Zapadu, pri čemu procjenjuju da su slabe točke Francuska, Njemačka i Italija. Rusi to više i ne skrivaju. Cilj je da pojedine zapadne države prisile Ukrajinu na sklapanje bilo kakvog primirja koji bi rat pretvorio u zamrznuti sukob. A do tada će pokušati osvojiti što više mogu. I zato će se ruski napadi nastaviti do kraja srpnja, kada će obje strane morati prijeći u operativnu pauzu”, kaže analitičar.

Navodi kako Rusija vjeruje da je ovaj rat samo jedna epizoda otvorenog sukoba sa Zapadom.

“Zato se s Rusijom ne može postići sporazum. Nikakvo svrgavanje Putina s vlasti nema šanse. Rusi podržavaju ovaj rat jer 75 posto Rusa informacije dobiva preko službenih medija te vjeruju da je ovo opravdani rat. Ako se Rusima dopusti ovo što rade Ukrajini, onda se šalje poruka da je osvajanje tuđeg teritorija ponovno postalo norma u rješavanju međudržavnih sukoba, što je odbačeno još 1945. godine. Kina, Turska i Iran jako pažljivo promatraju što se događa. Sve te zemlje imaju svoje ambicije.

Bez obzira na to kako sve ovo završi, doći će do dugotrajne ruske izolacije, čak i da se postigne nekakav sporazum, u što ne vjerujem. Rusija se sprema za takvo nešto. Samodovoljna je s proizvodnjom hrane i s energentima. Sankcije ne mogu zaustaviti ovaj rat. Cilj sankcija je da se Rusija toliko oslabi da u budućnosti nema više ni političke, ni ekonomske, ali ni vojne sposobnosti da ponovno napadne neku zemlju. Ruska ekonomija će se smanjiti barem za 10 posto BDP-a. Ozbiljni ruski mediji, koji ne smiju pisati o ratu, analiziraju ekonomske posljedice koje će početi osjećati na jesen ili zimu. Očekuju probleme u industrijskoj proizvodnji i rast nezaposlenosti. Rusi najavljuju strukturne reforme. Na Zapadu to već nazivaju “tehnološki primitivizam”. Naime, Rusija se priprema restrukturirati cjelokupnu svoju ekonomiju na tehnološku razinu koja je postojala od kraja šezdesetih do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća. To može omogućiti preživljavanje Rusije i režima, ali dugoročno će Rusija biti potpuno odsječena od tehnološkog napretka i ostat će samo sirovinska baza”, ističe Barić ističući kako će se strateški savez Kine i Rusije produbiti, samo što Moskva postaje slabiji partner.

“To je brak iz računa jer dvije strane ne vjeruju jedna drugoj. Ali Rusija je nemoćna, mora se osloniti na Kinu, mada je kineska podrška ipak sa zadrškom. Kina koristi ovu situaciju da jeftinije dobije energent i izmuze što više vojne tehnologije. Ali neće pružiti Rusiji vojno-tehnološku pomoć jer bi odmah potpala pod sekundarne sankcije SAD-a.









Europa se mora svrstati uz SAD

Svijet sada ima novi međunarodni poredak i dijeli se u dva tabora. Jedan će predvoditi Kina, a drugi SAD. To će dovesti do značajnog smanjivanja globalnih ekonomskih opskrbnih lanaca između Kine i ostatka svijeta, što se već događa. Zapadne kompanije se povlače, dio proizvodnje već vraćaju na Zapad. Jača proces suprotan globalizaciji. To je regionalizacija: ekonomska, politička i sigurnosna. Neće biti prekinute sve ekonomske veze, ali one će biti značajno smanjene, a opskrbni lanci skraćeni. Ruska invazija na Ukrajinu samo je ubrzala ovaj proces”, objašnjava.

Barić ističe kako je Europa prisiljena pozicionirati se u novom ekonomskom poretku.

“Dugo je pokušavala održati ekonomske odnose s Rusijom i Kinom, a strateške sigurnosne veze sa SAD-om, i to je sada gotovo. Željela ili ne, Europa se mora svrstati uz SAD. Ideja o strateškoj autonomiji Europe u ovom je trenutku na hibernaciji. Poremećaj globalnih opskrbnih lanaca dovest će do separacije i izolacije tržišta kroz stvaranje dvaju sukobljenih blokova. Investitori moraju ulagati bliže, pronalaziti alternativne izvore energije, pa i tržišta. Sada se vide i negativne strane ekonomske međuovisnosti kroz ruske ucjene s energentima.









I izbjeglice iz Ukrajine su dio masovnih migracija. Razlika je u tome što srednja Europa želi ukrajinske izbjeglice jer treba visokokvalificiranu i obučenu radnu snagu istog kulturološkog i civilizacijskog kruga, koja se lako asimilira i uključuje u tržište rada.

Kada se povuku tri teksaške kompanije koje su zadužene za dubinsko iskorištavanje izvora u Rusiji, a Rusija nema ni tehnologiju ni know how za iskorištavanje dubinskih rezervi, ruski prihodi će početi padati.

Ruska invazija na Ukrajinu pretvara se u dugotrajni rat iscrpljivanja. Ukrajinci će platiti jako veliku cijenu, ali oni nemaju izbora. Sami priznaju, ako pristanu na ruske zahtjeve, da će biti uništeni kao nacija za dvadeset do trideset godina. Zato se pomoć Zapada Ukrajini mora nastaviti, mjesečno ukupno od pet do deset milijardi dolara. Međunarodni poredak i međunarodna ekonomija bit će potpuno preoblikovani. Visoka tehnologija ponovno postaje sredstvo geopolitičke borbe. Zapad će na sve načine ograničiti Kinu. Ovo sve pogađa razvijeni svijet, ali još više će pogoditi zemlje u razvoju i Treći svijet”, zaključuje analitičar.