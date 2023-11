Svi u rukama USKOK-a zbog svađe oko koncesije: ‘Nemoj da te ubije pohlepa’

Autor: Dnevno.hr

USKOK je pokrenuo istragu protiv više osoba zbog zločinačkog udruživanja u sklopu kojeg su počinjene općeopasne radnje koja je uključivala oštećenje kafića i paleže automobila.

U pozadini istrage je sukob oko dodijele koncesije na pomorskom dobru u staroj dubrovačkoj luci. Iako je istragu pokrenuo ODO Dubrovnik u međuvremenu ju je preuzeo USKOK koji sumnjiči Anđelka M., Renata S., Svetu S. i Tomislava R. da su djela počinili od sredine prosinca 2022. do 11. siječnja 2023. i to na širem području Dubrovnika.





“Ideja” je, prema USKOK-u, potekla od Renata S. i Svete S., a koji su se naumili osvetiti S.G. i M.Z.. zbog sukoba oko dodijele koncesije na pomorskom dobru.

Teška drama

Plan je bio, kako se sumnja da se njih dvojicu zastraši te da im se uništi imovina, a sve kako bi odustali, od natječaja za dodjelu koncesije. Pa se s riječi prešlo na djelo, te tvrdi USKOK, isplanirano kako da se zapale vozila kojima se koristio S.G. te oštete objekti M.Z. USKOK sumnjiči Renata S. i Svetu S. da su naložili Tomislavu R. da razbije i uništi ugostiteljski objekt M.Z. te da nađe osobu koju će zapaliti automobile S.G. Sumnja se da je Tomislav R. ispalio četiri hica u staklo ugostiteljskog objekta M.Z., te da je Anđelku M. pokazao lokaciju i vozila S.G. tražeći da ih zapali.

Za uzvrat mu je obećao da će mu nakon što izazove požar na vozilima, otpisati dug od oko 3900 eura. Anđelko M. je ono što mu je naloženo učinio 11. siječnja 2023., a šteta je bila 160.000 eura. Nakon toga, sumnja se da su Renato S. i Sveto S. u više navrata tražili od M.Z. da im prepiše udio u tvrtki koju je osnovao, a kako on na to nije pristajao dobio je i prijeteću poruku u kojoj je pisalo “nemoj da te ubije pohlepa”.

“Počinio sam to za što me se tereti. Angažirao me Tomislav R. Kada je on završio u istražnom zatvoru zbog droge, našao sam se s Renatom S. koji mi je obećao da će me zaštiti od S.G.”, branio se Anđelko M.