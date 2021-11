SVI U ČUDU! PLENKOVIĆ TVRDI: ‘Milanović je odbio ručak i večeru s Macronom!’ Pohvalio se dobro pogođenim mjerama!

Autor: N.K

Nakon sjednice vrha HDZ-a u 15:30 , premijer Andrej Plenković obratio se javnosti.

Rekao je kako se raspravljalo o prosvjedima i dolasku premijera Poljske.

Kaže kako su cijelo vrijeme donosili mjere koje će odgovarati svima i koje neće biti prestroge niti pre blage.

Otkrio je kako će izmjene Zakona o sankcijama zbog kršenja odluke o covid potvrdama biti donesen vrlo brzo.

Dotaknuo se i prosvjeda.

“Propisuju se kazne, ne za građane nego za odgovorne osobe na čelu tih tijela. To je okvir i o tome će se raspravljati u jednom čitanju do kraja ove sjednice Sabora koja traje do 15. prosinca. To je mjera koja ima za cilj zaštiti zdravlje naših građana, okupio je ljude različitih profila. Svatko tko je to pratio, vidio je više nego čvrst i politički predznak tog skupa. Mi smo dobro pogodili mentalitet naših ljudi, zato smo bili vrlo pažljivi i obazrivi, kako ne bi došlo do većeg protivljenja ljudi. Ovo nije bio prosvjed protiv cijepljenje, nego testiranja koje traje manje od jedne sekunde”, rekao je Plenković.

“Poštujemo to da neki građani imaju strah od cjepiva. Zato smo ostavili alterativu, ljudi se mogu testirati. Oko 600 ljudi je na tim testiranjima bilo zaraženo. Tom trijažom radimo na zaštiti zdravlja građana. Zakon će se odnositi na sve bez iznimke”, rekao je.

“Nije ured predsjednika van Hrvatske. Kakva je to tema? Pitate me banalno pitanje. Može se dogoditi da netko od djelatnika Ureda predsjednika kaže da je osoba do mene došla bez covid potvrde. Može ga prijaviti inspektoratu. Što je Ured predsjednika vojni objekt? Ured predsjednika nije nikakav vojni objekt kao niti zgrada Vlade. To su tlapnje i bezvezarije. Milanoviću je bilo ponuđeno da bude domaćin večere ili ručka, odbio je obje. Onda sam ja preuzeo jedno i drugo. Ja sam pozvao Macrona i imao je priliku. Rekao je da će on održati samo sastanak. Odite tamo i pitajte ga zašto nije htio. Ovo je kriva adresa. Pitajte tamo gdje treba”, rekao je Plenković.